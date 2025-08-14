El SoNna Huesca regresa al Somontano para visitar la Bodega Laus y la ermita de Santa Águeda de Berbegal

Tres artistas jóvenes llevarán la música de raíz este fin de semana al VI Festival SoNna Huesca, que organiza la Diputación Provincial. La madrileña María de la Flor, la valenciana Sandra Monfort y el aragonés Copiloto actuarán en Altorrincón, Bodega Laus y Berbegal, respectivamente.

El fin de semana lo abre el viernes a las 19.30 horas María de la Flor en el parque de la ermita de San Bartolomé, en Altorricón, escenario habitual del SoNna Huesca. Violinista, cantante y compositora, la formación de María de la Flor en músicas tan distintas como el jazz, el flamenco o la música clásica la dotan de un poso y una profundidad casi inéditos en la nueva canción castellana. Sus canciones se nutren de influencias del folklore hispano y latinoamericano y suenan referencias de cantautores como Amancio Prada o Natalia Lafourcade.

La madrileña presenta en el parque de la ermita de San Bartolomé de Altorricón 'Resalada' (2024), un EP de “sonidos populares, naturales, orgullosos y coquetos”. Con 'Resalada', María de la Flor continúa un camino de sencillez y carácter en la línea del EP 'Temple' (2021) y posteriores sencillos como 'El día de hoy' o 'El son del camino', junto a Juanma Latorre (Vetusta Morla).

Sandra Monfort en la Bodega Laus

Por tercer año consecutivo, la Bodega Laus será uno de los escenarios del SoNna Huesca. También visitó las Bodegas Enate en 2022, y repetirá en la Finca Valonga, otra bodega, ubicada en el Bajo Cinca, el sábado 30 de agosto, donde tocarán los murcianos de Maestro Espada.

Ubicada a 5 minutos de Barbastro, la Bodega Laus mira de frente a las sierras de Carrodilla y Guara, y al monasterio de El Pueyo. El programa de la jornada es doble. A partir de las 18.00 horas, todos aquellos que dispongan de reserva podrán participar en una visita guiada con cata de vinos. El concierto de Sandra Monfort está previsto a las 20.00 horas.

Copiloto, el domingo

El séptimo fin de semana del Festival Sonidos en la Naturaleza lo cerrará el domingo a las 19.30 horas el oscense Copiloto, nombre bajo el cual el músico Javier Almazán lleva firmando sus trabajos discográficos desde que publicara su primer LP 'Defensa del artista que no existe' (2008). Hoy Almazán se ha consolidado como uno de los autores más interesantes de su generación gracias a la publicación de siete álbumes y un EP.

Copiloto es considerado un cancionista, un orfebre de las letras y las melodías. En la actualidad, Almazán compagina su carrera musical como Copiloto con la impartición de charlas, talleres y cursos sobre creatividad en el arte y composición de canciones. Su último trabajo es 'Interior/Noche' (2025): Un álbum con un sonido crudo y orgánico, con el piano y la guitarra española como cimientos. Lo presentará en la ermita de Santa Águeda, en la llamada partida de Huerrios, a unos tres kilómetros de Berbegal.