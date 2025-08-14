Tomás Rufo es el triunfador de la Feria Taurina de la Albahaca de Huesca

El diestro toledano Tomás Rufo ha sido declarado mejor torero de la Feria de la Albahaca de Huesca –ya que esa y no la de triunfador es la denominación oficial– por su labor en conjunto de la tarde del 13 de agosto, en la que se lidiaron toros de la ganadería de El Pilar.

El resto de las distinciones según el acta del jurado es el siguiente: mejor faena, Emilio de Justo por la realizada al quinto toro de la ganadería de Toros de El Torero, lidiada el 12 de agosto; mejor toro, el lidiado en sexto lugar en la corrida del día 13, de la ganadería de El Pilar, de nombre Renacuajo, herrado con el número 44 y de 574 kilos de peso; mejor corrida, El Pilar, lidiada el 13 de agosto; mejor peón de brega Tomás Úbeda, de la cuadrilla del diestro francés Clemente, por su labor frente al tercer toro de la corrida del día 11 (ganadería Román Sorando); mejor picador, José Antonio Barroso, de la cuadrilla de Tomás Rufo, por el puyazo al sexto toro de la ganadería de El Pilar; mejor par de banderillas, Sergio Blasco de la cuadrilla de Tomás Rufo, por el tercer par ejecutado al sexto toro de la ganadería de El Pilar, el día 13 de agosto; mejor estocada, Clemente, a su segundo toro, sexto de la tarde, de la ganadería de Román Sorando, lidiada el día 11 de agosto.