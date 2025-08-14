Villanúa acoge 'Fantasía', el proyecto musical del conjunto Solnegre

'Fantasía' es un programa del conjunto musical Solnegre, un conjunto de formato variable centrado en el repertorio del primer Barroco. Su proyecto es un programa que explica cómo la práctica instrumental tomó relieve propio, independizándose de la vocal, a mediados del siglo XVI. El conjunto actuará este viernes en la Iglesia Parroquial de Villanúa a las 22.30 horas. El concierto forma parte de la trigésimo cuarta edición del Festival Internacional en el Camino de Santiago, una cita esencial que este verano lleva la música a 13 localidades del Alto Aragón.

La formación Solnegre la componen la soprano Marta Esteban, Thor Jorgen a la viola de gamba y Ferran Pisà, intérprete de la torba y director del conjunto. Pisà se especializó en interpretación historicista en Amsterdam, donde se formó como guitarrista barroco con Lex Eisenhardt. Prosiguió sus estudios en instrumentos antiguos de cuerda pulsada con Xavier Díaz Latorre y Mara Galassi. En el concierto de Villanúa, Solnegre planteará un juego de espejos y de comparación entre las versiones vocales de cada pieza con su posterior versión instrumental.

La entrada a los conciertos del festival, celebrados en iglesias y catedrales y organizados por la Diputación de Huesca, es gratuita con invitación. Las invitaciones están disponibles en la página web de la Diputación de Huesca, pudiendo reservar hasta cuatro entradas por persona.