Ara Mundi actúa en el Festival En el Camino de Santiago

Ara Mundi actúa este sábado en la iglesia de Santa Cilia (22.30 horas) en el Festival En el Camino de Santiago. El programa que se presenta esta noche se centra en danzas del 'Llibre Vermell de Montserrat', polifonías del 'Códice de las Huelgas' y en una selección de cantos llanos que forman nuestra memoria colectiva, ya que fueron cantados habitualmente por nuestros mayores hasta los albores del pasado siglo.

El concierto termina con una obra compuesta para la ocasión —'Ad honorem Ioannes Sebastianus Bach'— que fusiona el canto gregoriano, la cantilena medieval alemana, el coral luterano y una armonización de Bach.

Ara Mundi busca ambientes sonoros que fusionan el canto antiguo con instrumentos étnicos de antiguas civilizaciones, como la india o china, aborígenes como la australiana y otros instrumentos europeos modernos. Asimismo, muestran sus propias creaciones de carácter espiritual fusionando estos mundos y sonoridades.

Estreno en Torreciudad

El santuario de Torreciudad, por su parte, acoge a partir de las 19.00 horas el estreno de 'Misa en honor de Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad', del compositor aragonés y director de música de las catedrales de Zaragoza, José María Berdejo (1975). Correrá a cargo del Orfeón Torreciudad, coro participativo de voces aragonesas conformado para esta ocasión, y la orquesta Cantantibus Organis, al servicio de la capilla de música del Pilar, dirigidos por el propio Berdejo que también asumirá el papel de organista. Al concluir, ofrecerán un breve concierto con piezas de Mozart, Sain-Saëns, Schubert y Haendel.