El Vive Latino anuncia una nueva banda... y la vuelta de la lucha mexicana

El Vive Latino España, que se celebrará en el recinto de la Expo de Zaragoza el 5 y 6 de septiembre, ha reaccionado con rapidez al anuncio el jueves de que ElyElla se caía del cartel del festival por "motivos personales". Así, la organización de la cita de la capital aragonesa acaba de anunciar la banda que sustituirá a ElyElla.

Se trata de Puño Dragón, un grupo asturiano de rock alternativo que se formó en 2021 y, en la actualidad, está integrado por Rafa Tarsicio (ex-Tigra), cantante y guitarrista, Germán Mingote (Mingote) también a la voz y guitarra, Manu Huertas (The Parrots) a la batería y Erik Iglesias (Destino 48) al bajo. Su particular imaginario musical se nutre del rock tradicional, pero añade sonoridades que nos llevan a un estilo más propio del presente; una conjunción que los ha llevado a denominarse a sí mismos “viejos pero modernos” dentro de la escena underground actual. Con su primer álbum homónimo publicado en 2022 consiguieron una gran acogida, y, posteriormente, llegó 'Juegos violentos'.

El anuncio más esperado

La incorporación de esta banda al cartel del Vive Latino ha coincidido, además, con una noticia muy esperada por muchos de los seguidores de la lucha mexicana y es que, tras su inclusión en el programa de la primera edición de este festival, el recinto de la Expo volverá a tener combates de lucha mexicana durante los dos días del evento: "¡Vuelve la auténtica lucha libre mexicana a Vive Latino España. ¡Muy pronto toda la info!" han anunciado a través de sus redes sociales.