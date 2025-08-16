El gran referente en la literatura en aragonés ya tiene su espacio web

La Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón, a través del portal DARA (Documentos y Archivos de Aragón), presenta un espacio digital dedicado a la figura de Ánchel Conte. Este portal monográfico supone una invitación a adentrarse en la trayectoria vital, intelectual y creativa de uno de los grandes referentes de la literatura aragonesa.

El origen de este portal se remonta a 2017 cuando el mismo Ánchel Conte donó su fondo documental al Archivo Histórico Provincial de Huesca, tras haber estado conservado, desde 2010, en el Centro de Estudios de Sobrarbe.

Ánchel Conte (Alcolea de Cinca, 1942 – Almería, 2023) fue escritor, historiador, poeta, activista cultural y uno de los impulsores del renacer de la lengua aragonesa en el ámbito literario y académico a lo largo del siglo XX. Su compromiso con la memoria colectiva y la historia del Alto Aragón se plasma en una producción literaria profunda y arraigada en su tierra.

De su actividad docente a la política

El portal ofrece acceso a sus documentos personales organizados en secciones. En la primera, ‘Actividad docente’, se encuentran documentos relacionados con su trabajo como profesor durante más de 30 años, que se inició en el Colegio Libre Adoptado de Aínsa en 1967 y que luego siguió en Zaragoza, Teruel, Huesca y Barcelona.

En ‘Actividad investigadora’ se da acceso a los apuntes que figuran en su archivo personal y a todas sus publicaciones de historia, folclore y estudios sobre la lengua aragonesa, con enlace al texto completo de muchas de ellas, que está accesible en el Fichero Bibliográfico Aragonés del Instituto de Estudios Altoaragoneses.

En ‘Actividad política’ se recuerda que Conte fue militante del Partido Comunista de España. Reorganizó el partido en Teruel durante la Transición (1977), también fue candidato en muchas de las elecciones generales, primero por el mismo Partido Comunista y posteriormente con Izquierda Unida.

Poesía y prosa

La sección ‘Creación literaria’ se divide en dos apartados, el de poesía y prosa. En el primero se da acceso a los poemas sueltos no publicados en poemarios, además de los que se publicaron en Facebook en sus últimos años en el sitio ‘Queremos más obras d´Ánchel Conte’, todas ellas se encuentran descritas y enlazadas con DARA donde es posible su descarga completa.

Por último, en ‘Documentos personales’ se incluyen documentos desde su época de estudiante, además de muchas fotografías familiares, correspondencia privada o cuadernos de viajes.