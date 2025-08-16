Grison y Valeria Ros actuarán en Zaragoza justo antes del Pilar

Dos de los humoristas más mediátcos actualmente en España, Grison y Valeria Ros, compartirán escenario y espectáculo el próximo 3 de octubre en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. Es decir, un día antes de que comiencen oficialmente las Fiestas del Pilar, estos dos cómicos actuarán en la capital aragonesa dentro del Festival Zaragoza Comedy que, aunque no ha desvelado su programación para su próxima edición, sí que ya ha trascendido la celebración de este espectáculo para el que, además, ya están las entradas a la venta.

Grison Beatbox, guitarrista y 'beatboxer' del programa 'La Revuelta', anteriormente conocido como 'La Resistencia', es experto en 'beatboxing', disciplina vocal que consiste en imitar sonidos e instrumentos con la boca creando canciones, logrando el campeonato mundial del Boss Looppstation Contest. Aunque se dio a conocer por su capacidad vocal, ha sido su presencia en el programa de David Broncano el que ha hecho que se disparara su popularidad.

Valeria Ros, por su parte, es una de las caras más conocidas del 'stand-up' femenino. Es licenciada en Comunicación Audiovisual en Salamanca y también ha estudiado Actuación para cine y televisión en la Escuela TAI de Madrid. Dos formaciones complementarias que le han permitido trabajar en cine, televisión y radio y labrarse un nombre.

Más de 100 actuaciones por año

Su carrera en el sector de la comedia empezó en Londres actuando en bares. Después de eso, decidió volver a Madrid para tomárselo en serio. En su primer año en la capital ganó el concurso de monólogos de la Cadena Ser y empezó a trabajar como locutora y guionista en la cadena. Desde entonces forma parte del circuito de comedia con más de 100 actuaciones por año.

Realizó un programa radiofónico, emitido semanalmente: 'La lengua moderna' junto al también cómico Héctor de Miguel. Al mismo tiempo ha sido colaboradora, desde 2017, en el programa 'A vivir que son dos días', presentado por Javier del Pino.

Trabajos que ha compaginado con 'Zapeando', programa de TV en el que realizaba una sección semanal llamada 'Lo que pides y lo que te llega'. Y actualmente también es colaboradora de 'La Revuelta'.

Las entradas para el espectáculo del 3 de octubre ya se pueden adquirir a través de la web del Auditorio y de Ibercaja a un precio máximo de 25 euros.