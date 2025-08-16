La Comarca Central se convierte en una gran pista de circo

Cinco ejes, cinco días, cinco municipios, una comarca y mucho circo. Malabares, acrobacia, mortales, mástil chino, trapecios, risas y carcajadas conforman quinta edición del Festival Pista Central organizado por la Comarca Central. Talleres de circo y espectáculos gratuitos para todas las edades en una cita que, desde el 30 de agosto hasta el 28 de septiembre, recorrerá las localidades de Fuentes de Ebro, Pastriz, San Mateo de Gállego, Utebo y María de Huerva.

Pista Central arrancará el sábado 30 de agosto en San Mateo de Gállego con un taller de equilibrios (17.30 horas) y la actuación (19.30 horas) de Trapecio Mucho con su espectáculo 'El despertar de las musas'. Una comedia de teatro y circo que aborda el tema de la autoestima, de la necesidad de pensar, sentir y hacer por una misma. Un homenaje a las personas que llenas de deseos, sabiduría, conocimiento e ideas, solo pudieron ejercer en un segundo plano.

Una semana después, el 6 de septiembre, la actividad se trasladará a Pastriz con un taller de malabares (17.30 horas) y con Zirkozaurre, que pondrá en escena, desde las 19.00 horas, 'Ardatzak'. Este espectáculo es un bonito recuerdo de una infancia en la que tampoco faltaron la pelota, la peonza, las canicas o las chapas. Un homenaje al diábolo, uno de los ejes que dan sentido a las vidas de los protagonistas de esta producción.

Fuentes de Ebro y Utebo

Fuentes de Ebro vivirá el 13 de septiembre un taller de acrobacia en horario matinal (12.00 horas) mientras que po la tarde (desde las 19.30 horas) será el momento de Nom Provisional con su producción 'Qui cu qui què quina'. Se trata de una aventura en busca de una nueva manera de relacionarse. Un juego de conexiones entre los artistas, una máquina y el público.

El sábado 20 de septiembre, el festival desembarcará en Utebo con un taller de circo en familia (9.45 horas) y la gala Utebo respira circo desde las 20.30 horas, que supone que dos citas se unan para poder realizar un espectáculo de mayor éxito.

El cartel del festival Pista Central de este 2025. / EL PERIÓDICO

La última jornada de Pista Central se trasladará a María de Huerva con una gala de circo muy especial desde las 19.30 horas y, anteriorimente, a las 17.30 horas, un taller de circo. Con la batuta de la gala fin de festival en manos de Encarni Corrales de Teatro Indigesto, se podrá disfrutar de una selección de números de circo contemporáneo creando una sesión de circo con mayúsculas. Actuarán Nicoló Bussi (Italia), Eduardo Lostal (Aragón), Dany Zoo (Andalucía) y Zenzero e canella (Argentina, Italia).

Por su parte, los talleres de circo integran el descubrimiento de diferentes técnicas de circo con una actividad física y de forma divertida. Esta actividad está pensada como un espacio lúdico donde la práctica de las técnicas del circo permitan a los asistentes acercarse al mundo del circo como parte activa y no meramente como espectadores.

Una de las peculiaridades de este festival organizado por la Comarca Central y por Serendipia Producciones es que todas sus actividades son de entrada libre.