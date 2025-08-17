Beatriz Oleaga (actúa con La Ritirata en Jaca): "Estamos viviendo un momento maravilloso en cuanto a la música antigua"

La mezzosoprano Beatriz Olegaga actúa ese lunes en Jaca (Iglesia del Carmen, 22.30 horas) dentro del XXXIV Festival Internacional en el Camino de Santiago que organiza Diputación de Huesca, con el programa ‘Amor Místico’ al frente de La Ritirata bajo la dirección de Josetxu Obregón, y junto a la actriz Manuela Velasco. “Será un concierto de música barroca bellísima, con violoncello, clave y voz, que se alterna con poesías de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, María de Zayas y Lope de Vega”, destaca Beatriz Oleaga.

En esta edición, el festival pone de relieve la herencia interminable de Johann Sebastian Bach como epígrafe común a distintas propuestas sonoras.

Siempre es maravilloso que se ponga a Bach en su lugar como probablemente el mayor genio musical de toda la historia de la música. Aunque nuestro programa concreto en esta ocasión no se dedica a su figura, tanto La Ritirata como yo en mis colaboraciones con otras agrupaciones hemos dedicado muchos conciertos a su figura. Recuerdo hace unos años haber actuado en el Festival de Leipzig, en la iglesia donde Bach componía sus cantatas y fue muy inspirador. Por ejemplo, en diciembre tendré ocasión de cantar a Bach, de nuevo bajo la dirección de Josetxu Obregón, si bien en esta ocasión no será con La Ritirata, sino en un concierto dedicado a las cantatas tempranas de Leipzig de J. S. Bach en el Auditorio Nacional de Música, dentro del ciclo Satélites de la OCNE, con un grupo de solistas de la Orquesta y Coro Nacionales de españa.

¿Cómo se está desarrollando este año?

La tónica está siendo similar, desde aquellos años de la pandemia se ha recuperado totalmente la actividad y ciertamente se ve un aumento de festivales y temporadas en este año, lo cual es muy positivo. Yo junto con La Ritirata tengo la suerte de haber hecho este mismo programa ‘Amor Místico’ en los festivales de Bilbao Arte Sacro, XLI Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería, Festival de Teatro Clásico de Almagro y Quincena Musical de San Sebastián. Ha sido un año interesante, canté el solo de alto del oratorio Paulus de Mendelssohn junto a Maasaki Suzuki y la Orquesta Nacional de España, hice un proyecto de estreno junto a Ivan Martín en el Festival Musika-Música de Bilbao, el 'Requiem' de Mozart junto a la Orquesta Sinfónica de Navarra, Mesías y la '9ª' de Beethoven en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.

¿Otras giras, idas y venidas de conciertos suyos?

Por mi parte, al margen de los mencionados, acabo de estar de gira con Jordi Savall en el Konzerthaus de Viena con quien de nuevo estaré en la Quincena de San Sebastián los próximos días después de mi paso por el Festival Camino De Santiago. Más adelante, realizaré el mencionado concierto dedicado a las cantatas tempranas de Leipzig de J. S. Bach en el Auditorio Nacional de Música, dentro del ciclo Satélites de la OCNE, y dirigidos por Josetxu Obregón. También me hace mucha ilusión cantar la recitante de 'La dama elegida' de C. Debussy, junto con la Orquesta Nacional de España dirigida por Pablo González.

¿Y la agenda de La Ritirata?

Por parte de La Ritirata, ellos siguen su agenda imparable: este año han publicado su 16º cedé, la primera grabación mundial del oratorio 'Alessandro Scarlatti: Il Giardino di Rose' para el sello Deutsche Harmonia Mundi / SONY CLASSICS junto a Nuria Rial, Alicia Amo, Luciana Mancini, Víctor Sordo y José Coca Loza, un lanzamiento que coincidió con la presentación en concierto en la Sociedad Filarmónica de Bilbao en febrero y en el Festival Internacional de Arte Sacro de Madrid en marzo y que repetirán en la Concatedral de Cáceres en septiembre y darán tres conciertos dedicados a la figura de Scarlatti junto a la soprano Lucía Martín Cartón en el Palacio de Liria de Madrid. También han ofrecido numerosos conciertos de su anterior CD "Fandango: Boccherini String Quintets" en Málaga, Cádiz, Valladolid, Festival de Música Antiga dels Pirineus y Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Universidad Autónoma de Madrid. En octubre dedicarán otros dos conciertos a la figura de Boccherini: interpretarán su Stabat Mater con Nuria Rial en la Sociedad Filarmónica de Tenerife y en la Fundación Juan March de Madrid. Y el 14 de agosto ofrecieron el estreno en tiempos modernos de la ópera semiescenificada 'Escipión en España' con música de Alessandro Scarlatti en el Festival de Verano de San Lorenzo de El Escorial.

Y para terminar, ¿cómo valora el momento actual que atraviesan las músicas antigua y barroca?

Me parece que estamos viviendo un momento maravilloso en cuanto a la interpretación históricamente informada de la música antigua, creo que nunca hemos tenido en nuestro país un nivel tan alto de formaciones e instrumentistas; cuando viajamos por Europa vemos como en todas las formaciones europeas que están a la cabeza en nuestro campo hay muchísimos músicos españoles y el nivel cada vez es más alto tanto en los grupos de aquí como en los músicos que se van fuera, y la juventud llega pegando fuerte, así que creo que estamos en un momento muy interesante. También observamos cada vez más gente joven entre los espectadores y más público que realmente está fascinado por esta manera de interpretar la música, así que yo veo el momento como muy positivo.