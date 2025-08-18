Cano cancela su concierto en Zaragoza
El promotor de la cita le ha comunicado al ayuntamiento que el artista no actuará en el pabellón Príncipe Felipe
El cantante de música urbana Cano ha cancelado el concierto que iba a ofrecer en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza el próximo 19 de septiembre, solo un día antes de que lo haga Enrique Bunbury. Aunque de momento no han trascendido los motivos una de las posibles causas pueda ser que el ritmo de venta entradas no era el esperado cuando se programó la cita. A pesar del anuncio, a estas horas todavía se pueden comprar entradas del concierto.
El madrileño ha revolucionado la escena musical urbana con su estilo único, fusionando pop y electrónica con toques de cante flamenco. David Cano, conocido popularmente como Cano, comenzó su carrera con tan solo 17 años y en poco tiempo su evolución artística le hizo pasar de actuar en pequeñas salas a llenar pabellones de miles de personas por todo el país.
Dos trabajos en el mercado
Con dos trabajos en el mercado, 'DPQDP' (2023) y 'Triana' (2024), la carrera del madrileño se ha ido construyendo de manera sólida a cada paso, llevándolo a ganar reconocimiento en los principales festivales nacionales y a colaborar con artistas de renombre internacional. El artista, nacido en 2001, se declara seguidor de Maka y El Barrio.
Su versatilidad y particulares letras, que por un lado narran la vida en el barrio y por otro abanderan el amor romántico, le han valido el aplauso de la crítica y una creciente base de fans, consolidándose como una de las propuestas más frescas de la música española actual.
