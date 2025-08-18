Daniel Esteban (director artístico del festival LATA): "Durante ocho días, veinte artistas conviven y crean tres espectáculos"

Desde el viernes 22 hasta el domingo 24, la pequeña localidad de Torrecilla de Alcañiz se convierte en el escenario del LATA II. El festival tiene todas las entradas vendidas para el viernes y prevé que se acerquen a disfrutar de las actividades más de 600 personas.

El zaragozano Daniel Esteban, artista circense, director y creador de trayectoria internacional, es el encargado de la dirección artística del festival: "Teniamos ganas de aportar al pueblo y vivirlo desde nuestra profesión".La ubicación del LATA no es casual, ya que Torrecilla de Alcañiz es el pueblo de su familia y de los recursos familiares se vale para posibilitar el festival que define como "un producto muy profesional, pero familiar".

Con poco más de 400 habitantes y a unos 15 kilómetros de la capital del Bajo Aragón, Torrecilla de Alcañiz presta su sobrio e histórico espacio urbano a la creación artística durante esta semana de agosto. Un escenario orgánico al que se adaptan las actuaciones y que fomenta la participación vecinal. "Hay unos balcones, unas plazas, unas fachadas, unas casas que son increíbles, no necesitas escenografía", indica Daniel Esteban.

El público acude al LATA a dejar soprenderse y participar / Agustina Cédola

Pese al calor de la estepa aragonesa, los artistas locales e internacionales acuden a participar de la vida del pueblo, "es como un campamento", analiza Esteban que también indica que "a los vecinos les parece increible" la actividad que conlleva el festival.

Los espectáculos que se lleven a escena de viernes a domingo son el resultado de la colaboración entre artistas y la vecindad. El resumen sería que "durante ocho días, veinte artistas conviven en el pueblo y crean tres espectáculos". Explica también Esteban que el proceso consta de tres partes: "El primer día lo dedicamos a conocernos; el segundo día vemos los espacios y hacemos ejercicios; la tercera parte es elegir el vestuario con Agustina Cédola", a partir de ahí se crea la exhibición.

La edición celebrada en 2024 fue reconocida, por parte del Instituto Aragonés de la Juventud, con el premio CREAR a la mejor propuesta artística de Aragón. De cara al futuro, el director artístico aclara que "no hay infraesctructura para seguir creciendo", y aunque no tienen intención de buscar otro emplazamiento por el arraigo con Torrecilla de Alcañiz, sí que le gustaría que el festival fuese una lanzadera que salpicase a otros pueblos de la zona y que los artistas pudiesen ofrecer sus obras propias en esos lugares.

Programa de actividades del festival LATA II / LATA

En esta ocasión, son más de una veintena los artistas participantes y sus creaciones se representarán el vienes 22, a las 19.00 horas y a las 21.00 horas en la vivienda histórica de la Casa del Comandante. El espectáculo inmersivo volverá a recrearse el sábado 23, a las 19.00 horas. La plaza de la Iglesia será el espacio para la verbena del sábado desde las 22.00 horas. Aquí tendrá lugar un concierto a cargo de una banda efímera, formada por músicos locales y visitantes. Por último, el domingo 24 y en doble sesión –a las 19.00 horas y a las 21.00 horas- se representará un espectáculo al aire libre en la Replaceta. Para este todavía quedan entradas disponibles.

Además, durante toda la semana del 18 al 24 de agosto, estará disponible en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento, la muestra fotográfica ‘Etérea’ de Mercè Ibáñez. Se trata de una recopilación de imágenes inspiradas en la memoria y la identidad del territorio.