El Festival de los castillos llega a San Agustín con circo y música

El Festival de los Castillos sigue avanzando en la programación de su octava edición y esta semana recala en San Agustín. Será el jueves 21 cuando el municipio turolense acoja dos actuaciones, de circo y música, con las que llevar la cultura y la diversión a todos los públicos

A las 19h, la plaza del Ayuntamiento acogerá el espectáculo circense 'Centrifuga.20', un show para todos los públicos en el que un payaso tierno y divertido llega dispuesto a centrifugar y a poner la lavadora porque ¿qué puede salir mal si en un mismo programa se meten sombreros que vuelan, bolas que bailan, instrumentos que tararean y un perchero peculiar? Este será un espectáculo de teatro y clown cargado de números visuales, pantomima, música e interacción con el pública, donde la única pretensión es hacer reír y hacer pensar.

The Rebel Boggie Trio

Todavía con la sonrisa en la cara tras el 'show' circense, a las 20.30 horas, los vecinos de San Agustín podrán disfrutar del concierto de The Rebel Boogie Trío, una banda que versiona clásicos del rockabilly, country y R&B de la época de los años cincuenta. Elvis, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis o Little Richard sonarán en la plaza del Ayuntamiento gracias esta banda cuyo sonido remontará a los asistentes a los más puros orígenes del rock and roll. Además, su elegante y cuidada puesta en escena no dejarán indiferente a los espectadores.