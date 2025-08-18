El Vive Latino desvela el programa completo de la lucha libre mexicana

Hace unos días el Vive Latino España, que se celebrará en el recinto de la Expo de Zaragoza el 5 y 6 de septiembre, anunciaba que este año volverá la lucha libre mexicana al evento tal y como sucedió en la primera edición de la cita. La lucha libre mexicana es un fenómeno cultural que combina atletismo, dramatismo y un profundo sentido de identidad. Famosa por sus máscaras coloridas, movimientos acrobáticos y la distinción entre «técnicos» (los buenos) y «rudos» (los malos), es un espectáculo que trasciende el deporte para convertirse en un arte escénico.

Y este 2025 el Vive Latino recibirá a quince reconocidos luchadores que sorprenderán al público con sus llaves, acrobacia y vuelos imposibles que han hecho de la lucha mexicana uno de los deportes más reclamados del mundo.

El desarrollo del evento

El evento contará con tres grandes luchas por día, donde quince reconocidos luchadores se lucirán y desafiarán a sus oponentes hasta llegar a la magnífica lucha estelar. Tanto el viernes como el sábado, habrá grandes combates, pero la noche del sábado será cuando se produzca el combate estelar por el campeonato Vive Latino y el cinturón de ganador.

Los luchadores que competirán en Zaragoza estarán agrupados en dos equipos, Rudos y Técnicos. El primero lo conformarán Nitro, Zandoka Jr, Rey León, Chico Calavera, Shinobi, Yorbak y Leo Cristian mientras que en el segundo estarán King Rex, Star Jr, Kratos, Jalapeño López, Bravo, Century, Vaquero y Zarcos.

El calendario de combates incluye luchas el 5 de septiembre a las 17.50, 19.30 y 21.30 horas y el sábado 6 de septiembre con el mismo horario con el combate por el título a las 21.30 horas.

Los abonos para el Vive Latino están a la venta a un precio de 130 euros más gastos de gestión mientras que las entradas de día sepueden adquirir por 80 euros más gastos de gestión.