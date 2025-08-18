Jaca programa tres espectáculos de circo en la calle (y gratis)
La plaza San Lure será la sede del festival del municipio altoaragonés
Jaca celebra hasta este miércoles una nueva edición del festival Pirineos de circo con tres espectáculos en la plaza San Lure de entrada gratuita y para todos los públicos en sesiones que comenzarán a las 19.30 horas.
La cita comienza este lunes con la puesta en escena de 'Quizás no hay final', de Circ Pistolet. Un escenario desordenado… los acróbatas llegan tarde… y el músico, ¿dónde está? Este es el pistoletazo de salida de este espectáculo. Un portor que manda y lo quiere controlar todo a pesar de que nadie le hace caso. Un ágil verticalista desgarbado, juguetón y con mucho ritmo, un acróbata, novel y despistado y con poca autoesima , y un músico con delirios de grandeza y recuerdos de un pasado mejor.
La actividad continuará este martes con 'Tartana' de Trocos Lucos, un espectáculo que aúna investigación sobre la técnica de báscula coreana, equilibrios sobre manos y humor, en una escena encuadrada por una furgoneta que hace de soporte, donde se desarrolla una composición acrobática y juegos alocados.
Colofón final el miércoles
Pirineos de circo concluirá el miércoles en el mismo emplazamiento con 'Eirené', de La Troupe Malabó. Un grupo de artistas de circo y los vestigios de su carpa se encuentran en medio de un conflicto bélico. A pesar de las dificultades de un escenario tan excepcional, los protagonistas tratan de llevar su día a día entre alarmas antiaéreas. Los personajes juegan a la guerra.
Pirineos de circo es un programa estable del Área de Cultura del Ayuntamiento de Jaca (en colaboración con la Diputación Provincial de Huesca) dedicado a la difusión del circo contemporáneo. Heredero del proyecto europeo homónimo en el que el ayuntamiento participó hace unos años junto a otras importantes instituciones, en la actualidad constituye una muestra estival de pequeño formato en la que descubrir las más recientes creaciones de las compañías aragonesas, nacionales o internacionales, enriquecida en la medida de lo posible por talleres o actividades paralelas.
