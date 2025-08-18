Manolo García anuncia un concierto en Zaragoza

Manolo García hará una gira por teatros de 16 ciudades españolas a finales de 2025 para presentar su décimo disco en solitario, 'Drapaires Poligoneros', que verá la luz el 31 de octubre. Uno de los conciertos será en Zaragoza, el próximo 1 de diciembre.

La gira empezará en Cáceres el 2 de noviembre de 2025 y terminará en Sevilla el 15 de enero de 2026, han informado los impulsores de la gira en un comunicado de este lunes. Además de Cáceres y Sevilla, la gira pasará por Pozoblanco (Córdoba), San Sebastián, Pamplona, Santiago de Compostela, Logroño, Zaragoza, Barcelona, Granada, Valencia, Madrid, Albacete y La Línea de la Concepción (Cádiz).

Cuándo saldrán las entradas a la venta

Ahora regresa con 'Drapaires Poligonero's, un nuevo álbum compuesto por 15 canciones que verá la luz el próximo 31 de octubre. Para presentarlo, Manolo García emprenderá una gira por 16 teatros de distintas ciudades de España. La idea del músico y compositor es hacer hincapié, por supuesto, en estas nuevas canciones, a la vez que una revisión concienzuda de su primer disco en solitario, 'Arena en los bolsillos', que tanto gustó a los aficionados. Un disco que conquistó a miles de personas y que, desde su lanzamiento en 1998, ha superado el millón de copias físicas vendidas y fue galardonado con dos Premios Amigo y tres Premios de la Música. Como no podría ser de otra forma, también habrá espacio para repasar algunos de sus éxitos más celebrados.

Cuando se cumplen dos décadas de su trayectoria en solitario, Manolo García sigue escribiendo nuevas páginas en la historia de la música, con la misma fuerza creativa y pasión que lo han acompañado desde sus primeros acordes.

Las entradas saldrán a la venta el martes de 23 de septiembre en la web de Manolo García.