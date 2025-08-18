La orquesta Il Suonar Parlante lleva la música gitana del barroco a Jaca este martes

El festival En el Camino de Santiago, celebrado del 31 de julio a 24 de agosto, entra ya en la recta final de su trigésimo cuarta edición. Este año, en homenaje a Bach por el 275 aniversario de su muerte, la organización ha llevado la música barroca a trece localidades oscenses. Este martes, a las 22.30 horas, la Ciudadela de Jaca será el próximo escenario de la muestra para acoger a Il Suonar Parlante Orchestra, conjunto que representará 'Gipsy Barroque', un recorrido por la música gitana del siglo XVIII.

Vittorio Ghielmi (Viola da gamba y dirección) y los solistas de Il Suonar Parlate Orchestra nos ofrecen un proyecto muy original que combina dos aspectos: la investigación del repertorio antiguo de los gitanos del este con la fantasía creativa de los músicos de Il Suonar Parlante. En el siglo XVII bandas de músicos gitanos recorrían Europa del este tocando para nobles turcos o para la familia real Habsburgo. La mayoría de ellos eran incapaces de leer o escribir música, pero algunas de sus piezas se han conservado gracias a transcripciones que han llegado hasta nuestros días. Ghielmi ha logrado reconstruir parte de este repertorio fascinante e inédito que mezcla la tradición húngara con compositores clásicos como Telemann, Hasse, Graun o Vivaldi.

Para acceder a esta y al resto de las actuaciones del festival En el Camino de Santiago, los asistentes podrán reservar gratuitamente su invitación en la página web de la Diputación de Huesca