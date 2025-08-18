Raúl Navarro en el Festival de Tarazona: "‘Pequeños calvarios’ es una película muy gamberra y ácida"

La XXII edición del Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo Paco Martínez Soria ha estrenado una intensa jornada que ha combinado humor, talento y cine para todas las edades.

Con la llegada del lunes se ha inaugurado la programación infantil en la localidad de Los Fayos, primer municipio de la comarca en contar con estas sesiones matinales para toda la familia. El público ha podido disfrutar de la obra 'Carmen y la cuchara de palo'.

La película elegida para continuar con la sección de largometrajes a concurso fue 'Pequeños calvarios', dirigida por Javier Polo Gandía. En este caso, se narra la historia de Carlo, un excéntrico relojero con el poder de influir en los habitantes de su ciudad. A todos ellos los lleva al límite y los desafía a tomar el control de sus disparatados destinos.

La película a concurso

«En realidad son cuatro piezas, pero que están vinculadas con una central. Todas son una especie de humor postmoderno, poco evidente. Es negro pero colorista», ha explicado el actor Sixto García, quien ha viajado hasta Tarazona para disfrutar del festival junto a su compañero, también actor, Raúl Navarro.

Por su parte, Navarro ha asegurado que «es una película que viene con muchas ganas, muy gamberra y ácida. Trata de emulsionar esa oscuridad de las historias con la luz y todo el colorido propio de Javier Polo».

¿Cómo reaccionará el hipocondríaco incomprendido al confrontar la noticia de su inminente muerte? ¿Podrá una chica superar la pregunta de si su relación es más una carga que una bendición? ¿Qué ocurrirá cuando una pacífica profesora de yoga se vea perturbada por la llegada de una nueva vecina? Todas estas preguntas son algunas de las reflexiones que se ponen encima de la mesa con esta comedia negra que cuenta en su reparto con Pablo Molinero, Enrique Arce, Arturo Valls y Andrea Duro.

Reto interpretativo

En cuanto al mayor reto interpretativo, Raúl Navarro ha recordado una escena en la que se representa una cena de amigos «bastante anormal, pero muy cotidiana». «Está exagerada, pero no dejamos de ser todos nosotros en algún momento. Hay una evolución en ella y una sorpresa final, así que destacaría ese momento».

Al mismo tiempo, ambos se han mostrado sorprendidos por los valores del festival, ya que, aunque no habían estado anteriormente, han señalado que «se deja espacio a las producciones que se hacen más allá de Madrid o Barcelona, donde hay más medios».

En horario de tarde, este mismo espacio ha sido testigo de la segunda tanda de la Sección Oficial de Cortometrajes, con los títulos 'Faustino', 'Inseparables', 'Kamali', 'Ctrl Z', 'Trece gatos', 'Pobre marciano', 'Irrelevante' y 'La elegida'.