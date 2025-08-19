Carlos Naval (cofundador del sello discográfico Candorro): "Cuando quieres ver a un grupo de verdad, vas a una sala"

En el año 2023, Fernando Naval, Carlos Naval y Jesús Castellanos, decidieron crear un sello que les identificase y el primer trabajo que firmaron fue '113 pasos adelante en el Ensanche', el primer elepé de El diablo de Sanghai. Para entonces, los dos hermanos Naval ya se habían recorrido toda la provincia de Huesca, de festejo en festejo, con sus propias bandas y Fernando Naval ya tenía su banda, Camellos, y de un tema de ésta deriva el nombre de la discográfica, Candorro –ese amigo pesado al que no puedes dejar de querer-.

Los tres fundadores compartían intereses musicales y decidieron ofrecer a sus clientes algo diferencial. "Somos un sello formado por músicos o amantes de la música que no solo quieren hacer negocio", puntualiza Carlos Naval. Una de sus señas de identidad es la naturalidad para tratar que "todo sea orgánico y nada forzado". Además, su experiencia previa les hace ser más comprensivos con las necesidades de los artistas noveles y, en su propósito de buscar productos culturales de alto valor, plantean que su contrato incluya "un trato menos leonino, menos esclavizador" en lo económico. Según Fernando Naval, su sello marca unos mínimos de ganancias para poder repartir beneficios, de esta manera "no estrangulas al músico y no acaba perdiendo las ganas, no acaba asfixiado". Carlos Naval es más explícito: "Ser sanguijuela con alguien que está empezando es contradictorio, matas la creatividad y lo que puede hacerles crear música inmortal".

Carecen de perjuicios a la hora de definir qué estilos musicales podrían promocionar, pero siempre pasan por el filtro de su gusto personal y la buena música. No solo buscan nuevos nombres en la escena musical sino "también proyectos musicales que ya existían que no estaban teniendo el foco que creíamos que merecían", aclara Carlos Naval. Por su parte, Fernando Naval indica que "nuestro estilo, nuestra línea editorial viene marcada por nuestro gusto", eso implica no apostar por lo que está en tendencia y centrarse en buscar artistas con calidad musical "que parece que sea un 'rara avis' cuando debería ser lo normal", remarca Carlos Naval.

En cuanto a cómo se consume esa música, ellos apuestan por el circuito de salas: "Las salas es donde te vas a curtir, donde vas a currar, y los festivales son el disfrute", reconocen los hermanos Naval que opinan que la música se disfruta y se conoce en las salas, mientras que los festivales hacen viable la industria de la música en directo.

Afirman que "Aragón es un buen sitio para pescar bandas, aunque da la sensación de que hay menos bandas", aunque se da la paradoja de que pese a la tendencia a la alza en el consumo cultural en la comunidad, cuando las salas se llenan y los festivales proliferan con música más selecta, la formación de bandas locales parece disminuir. "Creo que es el momento perfecto para que la gente vea que hay un caldo de cultivo brutal", exhorta Fernando Naval para animar a la juventud a formar sus grupos musicales.

Una de las cantantes que se ha unido recientemente a Candorro ha sido la zaragozana Erin Memento. Ella ya ha pisado algunos de los escenarios más importantes de Zaragoza, ya sea en el Vive Latino España o en el Príncipe Felipe como telonera de Rozalén o la propia Romareda acompañando a Los Santos Inocentes en el pasado concierto de Enrique Bunbury. En su última actuación en Zaragoza se marcó un 'sold out 'en La Lata de Bombillas. "Apareció el nombre de Erin sobrevolando nuestro entorno sin haber escuchado ni siquiera su música", recuerda Fernando Naval que cree que con la zaragozana encajaron las piezas a la perfección. "El estilo de música que hace es de un carácter tan puro que es magnético. No es algo habitual ahora mismo ver a una persona de tanto carácter, tan joven", celebra Carlos Naval al hablar de la autora de 'Carretera fantasma', el epé promocionado por Candorro.

Sin salir de Aragón, y como según Carlos Naval «cuando tú quieres ver un grupo de verdad, vas a una sala a verlo», desde Candorro hacen su particular recomendación de salas. La Sala Corleone, en Sabiñánigo, La lata de Bombillas, en Zaragoza o el Veintiuno de Huesca son parte de su recorrido, pero no quieren olvidar Las Armas porque "no mencionarla es un silencio casi cómplice", se sincera Fernando Naval, o el Jai Alai que era «lugar de peregrinación y que incomprensiblemente no se ha logrado buscar una solución para poder abrirlo», lamenta Carlos Naval. La limitación de espacios de aforo medio lo consideran un "mazazo a la cultura de la música" y que se olvida de que "la cultura también hace a una sociedad mejor".

Ellos siguen con la vista futura puesta tanto en Aragón como en el resto del territorio nacional, "es una pena no poder contar lo que estamos escuchando porque las canciones que van a ser publicadas próximamente son auténticos temazos", se reprimen los Naval antes de hacer su recomendación musical veraniega: "El 'Club Caribe' de Diamante Negro es maravilloso", afirma Fernando Naval. Carlos Naval apuesta por 'El futuro ya está aquí', de Erin Memento y por 'Joven Ciudad', de El diablo de Shangai.