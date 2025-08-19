Crítica de Javier Losilla del concierto de La Ritirata: La música callada, la soledad sonora

Sabemos que la poesía mística es una invocación a Dios, pero el lenguaje no entiende de creencias y de ahí que necesite de otras referencias para descifrar a quién van dirigidas las construcciones literarias. No pretendo desvestir a la mística de su ropaje religioso, pero una delgada línea de ambigüedad atraviesa las palabras de la mística. Así las cosas, “¿Adónde te escondiste Amado, y me dejaste con gemido?”, hermoso inicio del 'Cántico espiritual', de San Juan de la Cruz, bien podría pertenecer a una escena de 'Romeo y Julieta', de William Shakespeare. Esa ambigüedad es la que eleva a la mística por encima de creencias religiosas y la pone a disposición de todas las sensibilidades. Y lo mismo ocurre con la música, sea sacra o profana.

El lunes, en la iglesia del Carmen de Jaca, dentro del festival En el Camino de Santiago, La Ritirata, esa extraordinaria formación creada por el violonchelista Josetxu Obregón, ofreció un programa de música religiosa, titulado Amor místico, en el que las composiciones renacentistas y barrocas de músicos como Giovani Felice, Tomaso Vitali , Juan Manuel de la Puente, Antonio Caldara, Juan Hidalgo, Sebastián Durón, Francesco Paolo Supriano y Francisco Hernández Yllana crearon una singular atmósfera, trufada además por los poemas de San Juan de la Cruz, María de Zayas, Lope de Vega y Santa Teresa de Jesús, gozosamente recitados por la actriz Manuela Velasco. La voz de las piezas musicales la puso la notable mezzosoprano Beatriz Oleaga, Alberto Martínez Molina marcó pautas con el clave y Josetxu Obregón dio otra muestra de técnica e inspiración. 'El amor místico' que prometía el programa fue quevedescamente constante, en vida, claro, pero polvo enamorado a fin de cuentas.

Enredándose con los textos de los poetas

Las piezas se sucedieron enredándose con los textos de los poetas; palabras como preludio unas veces, como parte del canto y de la música, otras. La Ritirata busca una interpretación histórica; históricamente informada, se supone. La tinta usada en discutir ese concepto en la música antigua llenaría barriles, y no voy a agregar más gasto, pues lo que cuenta es cómo Obregón y sus colegas transitan por las músicas plasmadas hace siglos, no para conformar una oferta arqueológica, sino para ofrecer una vibrante recreación que explora con talento los recovecos de unas escrituras sonoras que, pensadas para mayor gloria de la divinidad, arrebatan los corazones de los hombres. Se cierra así un círculo misterioso que atraviesa la Historia de la Humanidad. Desde la teatralidad de Juan Hidalgo, a quien se recurrió para el brillante bis (“Esperar, sentir, morir, adorar”) hasta el prolífico y versátil Antonio Caldara, el programa interpretado por La Ritirata, de sugerente equilibrio entre la sobriedad y la exuberancia, transformó la iglesia del Carmen en un espacio ecuménico de músicas y palabras. La estrofa XV del mencionado Cántico espiritual creo que resume la velada con jubilosa precisión: “La noche sosegada en par de los levantes de la aurora / la música callada, la soledad sonora / la cena que recrea y enamora”. Plegarias divinas, placeres mundanos.