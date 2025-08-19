Escenario Estepario de Belchite reúne a Soleá Morente, Los Hermanos Cubero y Ester Vallejo

Tras el aplazamiento de junio por las inundaciones sufridas en la comarca, el festival de música y territorio vuelve con más fuerza y una gran novedad en esta edición: visitas guiadas al Pueblo Viejo, que incluirán actuaciones sorpresa en distintos rincones del recorrido, convirtiendo las ruinas en un escenario sonoro y vivo.

Impulsado por la Comarca Campo de Belchite, con la colaboración del Ayuntamiento de Belchite y el apoyo artístico de Born! Music, el programa reunirá a voces singulares del panorama nacional como Soleá Morente, Le Parody y Los Hermanos Cubero, junto a la energía de proyectos aragoneses como Ester Vallejo y Cumbiazepam.

El festival abrirá el viernes 22 a las 21.00 horas, en el Teatro Municipal de Belchite, con las actuaciones de Ester Vallejo y Le Parody. Ester Vallejo, cantante, percusionista y compositora aragonesa, presentará su disco 'A la fresca' (2024), elegido mejor álbum aragonés del año. Por su parte, Le Parody, es el proyecto personal de Sole Parody que combina pop oscuro, folclores tribales, flamenco y electrónica de baile en un directo singular donde voz, ukelele, sampler y pedales tejen atmósferas que viajan de lo íntimo a lo explosivo.

El sábado 23, la Plaza de la Iglesia del Convento de San Agustín acogerá la presencia destacada de Soleá Morente, que presentará en formato trío su último trabajo 'Mar en calma' junto a algunas de sus canciones más emblemáticas. Con ella compartirán escenario Los Hermanos Cubero, con su mezcla de bluegrass y tradición castellana, y Cumbiazepam, un potente colectivo de ocho mujeres aragonesas que convierten la cumbia en fiesta y mensaje.

Cartel del Escenario Estepario 2025 de Belchite / Escenario Estepario

Visitas al Pueblo Viejo

Una de las propuestas de esta tercera edición de Escenario Estepario es la de las visitas guiadas al Pueblo Viejo de Belchite. Estas visitas tendrán lugar el sábado 23, en tres horarios: 10.00 horas, 11.00 horas y 12.00 horas. El recorrido permitirá adentrarse en enclaves como la calle Mayor, la Torre del Reloj o la Iglesia de San Martín, con intervenciones musicales que surgirán por sorpresa a lo largo del trayecto. Será una oportunidad única de redescubrir este conjunto patrimonial a través de la música, cambiando el silencio que ocupa sus calles desde la posguerra por nuevas melodías para mirar al pasado desde un nuevo lugar. El festival teje así un puente entre la memoria del pasado y el presente, a la vez que confirma que el festival no solo se escucha: también se recorre, se contempla y se guarda en la memoria.

El festival tendrá su última jornada el próximo 5 de septiembre, con el taller La mesa infinita, una experiencia participativa en torno a los rituales alimentarios y la creación musical con objetos cotidianos, de la mano de Claudia Polo (Soul in the Kitchen) y Mario Vidal (Rosin de Palo). Esta actividad se enmarca en La Refresca, dentro del proyecto europeo Campo Abierto, promovido por Recreando Estudio y Adecobel con financiación de Erasmus+.

Entradas y acceso

Quienes quieran asistir a las actividades y conciertos, por un lado, pueden reaprovechar las entradas adquiridas para la fecha original de junio que siguen siendo válidas para el concierto del sábado (quienes no puedan asistir aún pueden solicitar su devolución). Las visitas guiadas al Pueblo Viejo tienen un precio de 12 euros y es gratis para menores de 14 años; el sábado 23, las entradas para el acceso al recinto de conciertos será de 20 euros. Los menores de 8 años necesitarán entrada también para todos los eventos de pago aunque sean sin coste. El resto de actividades serán gratuitas hasta completar aforo.