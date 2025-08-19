La retorcida historia de Amanda Knox es ahora serie de televisión

La parte que menos se recuerda, o se quiere recordar, del asesinato en Perugia (Italia), en 2007, de la estudiante de intercambio británica Meredith Kercher es que un hombre, el ladrón Rudy Guede, fue arrestado y condenado por el crimen después de que sus huellas dactilares se encontraran en las posesiones de la fallecida. La parte que más titulares genera sigue siendo la posible (solo durante un tiempo) involucración en los hechos de Amanda Knox, nombre mucho más conocido, de hecho, que el de la propia fallecida.

Esta compañera de piso y universidad de Kercher fue arrestada rápidamente por el asesinato junto a Raffaelle Sollecito, su novio italiano de una semana. Las intuiciones equivocadas del fiscal Giuliano Mignini y unos tabloides hambrientos de escándalos convirtieron a Knox en la verduga soñada, alguien en quien proyectar fantasías, miedos o prejuicios. Sus redes fueron rastreadas en busca de detalles que tergiversar, manipular e intensificar, todo en pos de la retorcida teoría de un juego sexual con final devastador.

La algo excéntrica (solo eso) joven de Seattle fue condenada en 2009 y absuelta en 2011, casi cuatro años después de entrar en prisión. El trabajo científico fue puesto en entredicho y se señaló la falta de motivación o arma homicida, pero nada de eso impidió que en 2014 un tribunal de apelación italiano volviera a declararla culpable. Un año después, era absuelta definitivamente, igual que Sollecito, por la Corte Suprema de Casación italiana.

Un documental sonado

Otros habrían pasado página, pero Knox ha revivido su odisea en múltiples formatos, siempre buscando el modo de controlar su propia historia (y poder pagar la hipoteca). En 2013 publicó el primero de dos libros de memorias: 'Waiting to be heard', seguido este mismo año por 'Free: My search for meaning'. Entre uno y otro, presentó una serie ('The scarlet letter reports') sobre la demonización de las mujeres en los medios de comunicación.

En ese duro aspecto de su historia, la construcción y constante expansión de un relato truculento por parte de la prensa sensacionalista, se centraba especialmente 'Amanda Knox' (2016), largo documental de Netflix codirigido por Brian McGinn, que desarrolló 'Chef's table' con David Gelb. Aquí el ingrediente esencial era el testimonio del reportero Nick Pisa (antiguo colaborador del 'Daily Mail' londinense), equidistante de una curiosa nostalgia y un sutil remordimiento al recordar lo poco que se preocupaba la prensa por verificar la información antes de publicarla.

Ficciones bajo su inspiración

Dos años antes se había estrenado la película 'El rostro de un ángel', 'thriller' psicológico de Michael Winterbottom ('24 hour party people') con Kate Beckinsale como trasunto de la periodista Barbie Latza Nadeau, autora del libro sobre el caso en que se inspiraba muy libremente la película. Daniel Brühl era un cineasta (posible alter ego de Winterbottom) que debe hacer una intriga 'true crime' sobre un caso idéntico al real, pero acaba dejándose inspirar por la 'Divina comedia' de Dante para elucubrar sobre algo diferente, menos una reconstrucción que una especie de, como se dice en la película, "fábula medieval". El personaje entra en una confusa espiral a la vez que la propia película, abstruso ejercicio de metaficción que lanza ideas al aire sin indagar realmente en ninguna.

Y en 2021 se estrenaba 'Cuestión de sangre', realista drama criminal de Tom McCarthy (Oscar al mejor guion original por 'Spotlight') con Matt Damon como un trabajador de plataforma petrolera que viaja de Oklahoma a Marsella para tratar de ayudar a su hija, Allison (Abigail Breslin), en chirona desde hace cinco años por haber supuestamente matado a su amante y compañera de piso. Knox denunció en Twitter y desde las páginas de 'The Atlantic' el uso de su historia como inspiración sin su consentimiento. Entre lo que más le molestó estaba el desenlace: aquí la acusada resultaba ser, al menos de manera indirecta, culpable de la muerte, lo que según Knox reforzaba su imagen de persona de poca confianza.

Y ahora una serie propia

Knox retoma las riendas de su historia desde la ficción en 'Amanda Knox: una historia retorcida' (Disney+, desde el miércoles, día 20), en la que ejerce como productora ejecutiva, igual que otra mujer maltratada y reinventada hasta el delirio por la prensa, Monica Lewinsky, quien tuvo oportunidad de mostrar su perspectiva a todo lujo en 'El caso Lewinsky', tercera temporada de 'American crime story'.

Al frente del reparto encontramos, en sustitución de Margaret Qualley (quien abandonó por problemas de agenda), a una perfecta Grace Van Patten ('Tell me lies'), mejor que bien flanqueada por Sharon Horgan como su madre. Pero la sorpresa llega con el rico reparto italiano de una serie hablada en gran parte, así es, en italiano: de Francesco Acquaroli ('Suburra') como el fiscal Mignini a Giuseppe Domenico (el soldado fugitivo de 'Vermiglio') como Sollecito, todos consiguen aportar un nivel de verdad y especificidad que eleva por momentos la serie a cotas dramáticas sorprendentes.

Desde el principio se deja claro al espectador que estamos viendo la versión de Knox, con todo lo que eso conlleva, incluyendo un prólogo filmado, de forma chirriante si no se conocen los entresijos de la saga, exactamente como 'Amélie', su película favorita, la que vio con su novio la noche del asesinato. La serie se va moviendo entre tonos de forma curiosa: cuando el caos empieza a apoderarse de la vida de Knox, se convierte en comedia (negra) de pez fuera del agua, pero la secuencia de un eterno interrogatorio acaba adquiriendo los contornos difusos de una alucinada película de terror.

¿Es legítimo convertir el sufrimiento no solo de Knox, sino también de Kercher, en irresistible entretenimiento? Stephanie Kercher, hermana de la asesinada, apuntaba el año pasado que no veía propósito alguno a la producción. En declaraciones recientes a 'The New York Times', la propia Knox aclaraba de qué va esto: "Esta es una serie sobre la decisión de una persona de cerrar un ciclo en sus propios términos y reclamar un sentido de agencia en su propia vida después de que se lo hayan querido robar".

