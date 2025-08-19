Lu Demie: "Mis canciones reflejan la cultura tabuenquina y zaragozana"

Si hay una artista que sepa combinar sus orígenes zaragozanos con las nuevas tendencias musicales esa es Lu Demie. 'La Calleja', su último álbum lanzado a principios de este año junto con el productor ilicitano Jayviey, es todo un homenaje a un rincón especial: la calle donde se ubica la casa de su familia en la localidad zaragozana de Tabuenca. En 2023 publicó su primer disco, 'Tan Pequeña', doce canciones autoeditadas que mezclan elementos de música tradicional con la electrónica y el pop experimental. En los últimos años, afirma la cantante, su sonido ha evolucionado "notablemente". Sin embargo, hay un elemento que siempre deja huella, especialmente en el ámbito visual, este no es otro que sus raíces, las que la vieron crecer: "En mis canciones está reflejada la cultura tabuenquina y la zaragozana. Diría que, en parte, son el resultado de las cosas que me enseñaba mi abuela".

En 2024, el productor musical Jayviey contactó desde Elche con la artista zaragozana para proponerle una colaboración. De ese primer encuentro nació 'Trepa', el single que marcó el punto de partida y les dio la confianza necesaria para embarcarse juntos en un proyecto de mayor envergadura. En este caso, el elepé 'La Calleja' es un recorrido sonoro que entrelaza una diversidad de géneros, desde el flamenco hasta el house, incorporando también ritmos urbanos y paisajes electrónicos. Las letras, lejos de ser meros acompañamientos, son una ventana a la introspección y al universo personal que define a Lu Demie, aportando ese componente identitario tan característico de su propuesta artística. Explica la artista que el disco reúne nueve canciones con las que demuestran cómo la distancia no es un obstáculo para crear con calidad: "Jayviey es capaz de plasmar perfectamente las ideas que tengo en la cabeza. Es una suerte poder trabajar a distancia tan bien y tan a gusto".

Música y arte visual

La cantante compagina su proyecto musical con sus estudios en realización audiovisual, una formación que se refleja de forma evidente en sus creaciones: "Para mí, la estética es lo más importante. La música la puedes escuchar de una manera, pero al final muchas cosas entran por los ojos. Me gusta mucho expresarme también visualmente, porque con un buen videoclip la gente puede entender mejor lo que pienso". Cada videoclip del álbum brilla por su identidad propia. 'La Prisión' cuenta con las animaciones creadas por Dani Cant y con la dirección del cineasta zaragozano Ignacio Estaregui. Mientras, Leyre Usán firma la dirección visual de 'Tápame con la toquilla', 'Ojos negros' y 'Cúrame', aportando un enfoque innovador y conceptual. La fusión entre música e ilustración no solo enriquece el imaginario del álbum, sino que también refuerza su carácter experimental.

La cantante ha actuado en festivales y proyectos como Zaragoza Florece o Conciertos con Rasmia. La emoción del directo, afirma Lu Demie, es contagiosa: "Estaría dando conciertos todo el día. Es una manera de plasmar en vivo lo que has hecho y que sea recompensado con el cariño de los demás", aunque reconoce que de momento no tiene programados conciertos "que se puedan contar". Lu Demie y Jayviey están trabajando en el lanzamiento de un nuevo epé que darán a conocer a finales de octubre. Se trata de un trabajo con un sonido renovado, pero sin perder la esencia costumbrista: "Será un proyecto más urbano y hip hop, pero también contiene las raíces, que no se olvidan".

Por último, la creadora de 'Tan Pequeña' quiere recordar a su generación que "quien te hace sentir pequeño es la gente que hay alrededor" y que "si tu trabajo tiene una mejoría y una evolución clara, al final, el tiempo calla bocas".