El Ciclo de Cine 'Tarkovsky-Bach' llega a su fin en Hecho con la proyección de 'Sacrificio'
La película se proyectará este jueves a las 20.00 horas en el cine de las escuelas, cerrando la muestra de cine del Festival Internacional en el Camino de Santiago
La XXXIV edición del Festival Internacional en el Camino de Santiago se encuentra ya en su recta final. La muestra, una propuesta estival referente en música antigua, se celebra cada verano llevando actividades culturales a trece localidades del alto Aragón.
Este jueves a las 20.00 horas el cine de las escuelas de Hecho dará cierre al ciclo 'Tarkovsky-Bach' con la proyección de 'Sacrificio' (1986), tercera y última película con la que el ciclo homenajea al cineasta soviético. La sesión será presentada por el zaragozano Carlos Gurpegui, miembro de la Academia de Cine de España.
'Sacrificio' (1986), premio del Jurado de Cannes en 1986, cuenta la historia de Alexander, un pianista angustiado por la desoladora falta de espiritualidad del mundo contemporáneo. Sus peores temores se confirman cuando, durante la fiesta, llega la noticia de un inminente conflicto nuclear: la Tercera Guerra Mundial. En medio de su angustia, Alexander decide hacer un sacrificio extremo con la esperanza de salvar algo de lo que ama.
La película, acompañada por la banda sonora de Bach, se rodó en Suecia. En 1985 Tarkovsky está exiliado, enfermo de cáncer y con la conciencia de que esta podría ser su última obra. Sus circunstacias vitales se reflejan en cada plano de la película, una obra de una belleza plástica impresionante, con secuencias largas y cuidadosamente compuestas. En la línea de otras de sus películas anteriores, los elementos naturales cobran un significado altamente simbólico y espiritual.
La entrada a la sesión de cine, organizada dentro del Festival en el Camino de Santiago por la Diputación de Huesca, es gratuita hasta completar aforo.
