Crítica de Javier Losilla del concierto de Il Suonar Parlante Orchestra: El tiempo (barroco) de los gitanos

Para el violagambista, director y compositor italiano Vittorio Ghielmi el Barroco no tiene secretos. Como no los tiene el jazz y pop, por ejemplo. Su carrera en solitario y sus colaboraciones con músicos de géneros distintos dan buena cuenta de su talento y versatilidad. Vittorio, entre otros proyectos, ha puesto en pie Il Suonar Parlante Orchestra, formación que liga las músicas gitanas del este de Europa con las maneras, digamos ortodoxas, del Barroco. Vittorio ha investigado y ha viajado en busca de manuscritos y referencias para trabajar en dos direcciones: por un lado, anotar la influencia de los ritmos gitanos en los compositores europeos; por otro, tratar las manifestaciones populares romaníes con los mismos argumentos artísticos con los que se ejecuta la música de los compositores del Barroco. De ahí el programa Gypsy Baroque, que Il Suonar Parlante Orchestra presentó el martes en el Palacio de Congresos de Jaca, dentro del festival En el Camino de Santiago. Por cierto: la expresión «suonar parlante» la acuñó Paganini para denominar la imitación de la voz humana que pueden hacer los instrumentos.

Con Ghielmi (viola da gamba) subieron al escenario la soprano argentina Graciela Gibeli, el violinista franco-italiano Flavio Losco, el violinista eslovaco Stanislav Palúch, el cimbalista moldavo Marcel Comendant y el contrabajista italiano Riccardo Coelati Rama. Un quinteto extraordinario (Ghielmi y Palúch también firman los arreglos) para un programa que refrendó, una vez más, la proximidad de las músicas antigua y tradicional. Además de canciones de los gitanos Lóvari, como 'Iai Devlale so té kérav' («¡Oh, Dios! Dime, ¿qué debo hacer? Los niños tienen hambre /Vende tu bonito caballo, oh gitana /no dejes que los niños mueran de hambre»), con aire de rondó, y 'Na Kecave Küren' («Ya no hay potros como el caballo de Moisés / que solo me trae a casa del hospital casi muerto»), sonaron piezas de varios manuscritos del siglo XVIII; un sentido 'Adagio affectuosso (un lamento por la muerte del hijo)', de János Bihari (1764- 1827), virtuoso violinista elogiado por Franz Liszt; 'Mozart Siba', una recreación del un fragmento del 'Concierto N.º 5 en La mayor', del genio de Salzburgo ; un envolvente Telemann, a traves de las piezas 'Scaramouche' y 'Viele'; 'Grave', sobre el 'Concerto Grosso Mogui, en Re mayor', de Vivaldi; las vibrantes 'Hanaquosie' y 'Polonesie', del manuscrito de Rostock; una emocionante 'Cântec de leagan', canción de cuna moldava, interpretada con voz, cimbalón y viola; 'Masura', una mazurca que nos trasladó a los grandes salones de baile, debida al compositor alemán, discípulo de Bach, Johann Philipp Kirnberger, y 'Trana nanna', canción gitana que originalmente se interpretaba sin acompañamiento musical y sin texto (a la manera del scat en el jazz).

Un excelente címbalo

Si la viola da gamba y los violines hicieron un trabajo de lujo, el contrabajo (con o sin arco) no sé quedó atrás. El címbalo, excelente, jugó en ocasiones a la atonalidad, además de sonar como un piano cuando la ocasión lo requirió. Y la soprano conjugó con maestría las cadencias clásicas y populares, ajustándose al espíritu de las canciones. En una noche en que todas las predicciones daban lluvia a raudales, pero no cayó una gota (por si finalmente llovía el concierto se trasladó de la Ciudadela al Palacio de Congresos), asistimos, dentro de un festival que toma el nombre de lo que fue la gran autopista cultural de la Edad Media, a otra ruta, también de caminantes y nómadas, y a una época cuyas gentes cantaban a la nostalgia de una patria que nunca existió: el tiempo de los gitanos. Barroco, eso sí.