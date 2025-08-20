El mensaje de Amaral tras el desmentido de Bunbury

Tras el revuelo que se ha organizado con la denuncia de Amaral sobre los insultos que llevaba recibiendo el dúo desde hace 20 años (concretamente desde que fueron los elegidos para telonear la gira española de Bob Dylan) y la posteriro aclaración de Bunbury en la que desmentía rotundamente que su canción 'Puta desagradecida' estuviera destinada a Eva Amaral, los aragoneses han querido zanjar el tema con un último mensaje en sus redes sociales.

"Agradecemos a Enrique Bunbury que haya desmentido en sus redes esta historia inventada que desde hace 20 años viene siendo excusa para tantos ataques y amenazas", comienzan su mensaje Eva Amaral y Juan Aguirre, que concluyen: "Este tipo de comportamientos no deberían tener cabida ni en redes ni en el mundo y desde luego nunca entre aquellas personas que se supone que aman la música. Agradecemos igualmente sus muestras de respeto, siempre recíproco".

En el año 2004, Eva Amaral y Juan Aguirre fueron contratados para actuar como teloneros de Bob Dylan y, aunque el guitarrista sufrió una lesión en la mano, la aragonesa realizó esa minigira en solitario… Lo que fue un motivo de alegría enorme, como no podía ser de otra manera, para el dúo zaragozano, alguien se encargó de utilizarlo en su contra y alimentar un bulo para tratar de enfrentar a la banda con Enrique Bunbury.

El origen de la 'polémica'

Supuestamente, decía la rumorología, Eva y Juan habían pasado por encima de Bunbury y este se había enfadado tanto que les había dedicado (concretamente a ella) la canción ‘Puta desagradecida’. Algo que provocó que recurrentemente, algunos seguidores del artista le dedicaran insultos a la zaragozana a través de las redes sociales.

Algo que no cesa y, por eso, hace unos días, Amaral hacía público su hartazgo desde sus redes sociales: “En lugar de venir aquí a atacar y contar estupideces porque no le preguntas a @bunburyoficial. Creemos que es hora de que se cuente la verdad y de paso de que sus seguidores nos dejen en paz”, respondían a uno de los ataques. “Muchas gracias! Esto no es una cuestión de ser mejor o peor. Es una historia de acoso continuado por parte de algunos seguidores de @bunburyoficial. Con insultos bastante misóginos y chungos y también amenazas. Todo en base a una historia que alguien se inventó. Basta ya!” o “Ufff! Hartazgo grande de tanto ataque machista. Igual este hombre debería haber parado esto hace tiempo” son otras de sus respuestas.

Bunbury y su negativa

Ante esta situación, aunque Bunbury ya lo había negado todo en una entrevista concedida en 2014, acaba de lanzar un comunicado a través de sus redes sociales insistiendo en que la canción no tiene nada que ver con Amaral a pesar del bulo: “No acostumbro atender a rumorologías, ni dimes y diretes, ni atiendo a lo que se dice en las redes, pero me llega el malestar que ha mostrado el dúo Amaral por la insistencia e insultos que algunos les han hecho llegar a lo largo de los años. Sé que desde que se publicó la canción ‘Puta Desagradecida’ en el álbum ‘El Tiempo de las Cerezas’ en 2006 surgió el rumor de que estaba dedicada a Eva Amaral. Aunque el rumor no tenga una base sostenible, sino más bien todo lo contrario”, comienza su escrito Bunbury.

