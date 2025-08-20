Festival de Tarazona: "Paco Martínez Soria retrataba una España muy real"

Las risas, el talento y el cine se han unido este miércoles en una nueva jornada en la XXII edición del Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo Paco Martínez Soria. Alcalá de Moncayo fue el punto de partida de la jornada, donde los más pequeños disfrutaron de la programación infantil que recorre, durante estos días, diferentes municipios de la comarca zaragozana.

'¿Quién quiere casarse con un astronauta?', dirigido por David Matamoros, fue el largometraje elegido para la jornada de este miércoles. La película sigue la historia de David, un romántico empedernido que tiene una agencia de viajes especializada en viajes relacionados con comedias románticas. Con Raúl Tejón, Raúl Fernández de Pablo y Alejandro Nones al frente, el público tiene la oportunidad de viajar por la Ruta 66, con una parada especial en Las Vegas, junto al protagonista y su pareja de hace 15 años, Quique.

«Para nosotros, que amamos la comedia, estar en un festival de esta temática es lo mejor que nos ha podido pasar este año», expresó la productora de la película, Ángeles Hernández, quien también destacó que, más allá de alzarse con el premio al mejor largometraje, «lo importante es participar y que el público se ría un buen rato».

"Mucho amor y mucha comedia"

En cuanto a los ingredientes de la película, admitió que «tiene mucho amor, mucha comedia y a David como director». En este caso, el director y guionista dijo que «es un sueño estar en Tarazona, en uno de los festivales más grandes de España». A esta idea se sumó el actor Raúl Fernández, quien apuntó que para él estar en Tarazona es «un regalo».

Al mismo tiempo, Matamoros recordó que la idea de la película viene de un momento en el que las personas de su alrededor se casaban y, tal y como ironizó, «quería experimentar las mismas drogas que estaban tomando ellos». «Las bodas nos convierten a todos en un fenómeno y, cuando fui a proponerle matrimonio a mi pareja, me dijo que no después de 15 años», compartió.

A su vez, el director agregó que «Paco Martínez Soria ha marcado nuestra infancia y sus películas tenían mucha humanidad y mucho amor, retrataba una España muy real y muy como nosotros. Esta tiene lo mismo, más allá de que pueda parecer una historia surrealista».

Los cortometrajes a concurso

El Teatro de Bellas Artes de Tarazona también fue escenario del talento y de las historias de ocho nuevos cortometrajes a concurso: de 'Macarena, una comedia espiritual', 'Ya nos tocaba', 'Las coordinadas exactas', 'Las reglas del juego', 'Kilijote', 'Egoísta', 'Que será, será' y 'Una vocal'.

Hasta la localidad acudieron el director zaragozano Borja Echeverría y el actor Rulo Pardo de 'Las reglas del juego'; los directores Nazaret Beca y Rodrigo Sancho de 'Macarena. Una comedia espiritual'; el director y guionista Polo Menarquez de 'Una vocal'; el director Alejandro Millán de 'Las coordinadas exactas'; el director Ángel Villahermosa y la directora de fotografía Natalia López de 'KillJote'; la codirectora Úrsula Gutiérrez y el sonidista Guillermo Neira de 'Egoísta', y gran parte del equipo de 'Ya nos tocaba'.