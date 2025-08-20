Las salas de música apuestan por un otoño caliente: todos los conciertos en Zaragoza
El Rock & Blues Café vuelve a liderar la programación con hasta 67 conciertos hasta diciembre
Con el Rock & Blues Café como punta de lanza ya que desde hace unos años es la sala (a muchos años luz del resto) que más conciertos programa, las salas de música zaragozanas ya tienen a punto un otoño calentito en el que, cada una en su estilo, han echado el resto para seguir atrayendo al público. Una tarea nada sencilla en los tiempos de grandes eventos y festivales.
Como muestra un número, 67 son los conciertos que tiene programados (aún podría cerrarse alguno más) el Rock & Blues hasta diciembre. Los más próximos son los tres últimos conciertos del ciclo Carretera y manta (Lovesick, Sergi Estella y Rosalie Cunningham el 27, 30 y 31 de agosto, respectivamente). Además, en el próximo trimestre volverá el ciclo Bourbon con Robert Finley (23 de octubre), Horsebath Caleb Caudle (24 de octubre), Arnau and the Honky Tonk Losers (25 de octubre), Carolyn Wonderland (31 de octubre), Bywater call (6 de noviembre), Lilly Hiatt (8 de noviembre), US Rails (13 de noviembre), The Boo Devils (15 de noviembre), Sex Museum (22 de noviembre) y Ward Hayden & Outliers (23 de noviembre). Junto a ellos, también está prevista la presencia de otras bandas como Lorettas (27 de septiembre), In Materia (11 de octubre), María Parrado (7 de noviembre), Arey (29 de noviembre) antes de que el año que viene actúen Los Deltonos, Rubén Pozo y Germán Salto.
Oasis y La lata de bombillas
La sala Oasis, por su parte, abrirá el nuevo curso con Ziro (13 de septiembre) para proseguir con Me colé (Tributo a Mecano) el 19 de septiembre, Saurom (3 de octubre), Supreme Deluxe, Kika Lorace y La Prohibida (4 de octubre), Charanga Habanera y David Calzado (5 de octubre), Vega (17 de octubre), el festival Zaragoza Feliz Feliz (14 de noviembre), MVRK (20 de noviembre), Isabel Aaiún (21 de noviembre) y Chambao (22 de noviembre). Para 2026 ya asoman Baiuca, Barón Rojo y Ramoncín.
El templo indie por antonomasia, La lata de bombillasha programado un septiembre intenso con Henge (día 12), The Kleejoss Band (el 13), Crocodriles (19), Amor líquido y Las petunias con Zaragoza Feliz Feliz (20), The High Learys (21), The Gruesomes (24) y Pumuky (día 26). Los Pepes, Dropkick, Daiistar, Los mejillones tigre, Los sustos, The Tub, Cassie Ramones y Rata Negra.
En la programación de la sala López aparecen también actuaciones destacadas como las de Los vampiros (13 de septiembre), Arizona Baby (24 de octubre), Puño Dragón (7 de noviembre), Colectivo Panamera (14 de noviembre), El Jose (22 de noviembre) y Lin Cortés (28 de noviembre). Para el año que viene ya tiene cerrados Telephunken, Arco y Ángel Stanich, entre otros.
La casa del loco y la sala Z
La casa del loco es otro de los grandes lugares históricos de música en directo en Zaragoza. Para este arranque de curso asoman ya por el horizonte Los Coringas (4 de octubre), Baronesas y Vándalos (9 de octubre), Private Function (11 de octubre), The Reflectors (12 de octubre), Griso (8 de noviembre), Hamlet (15 de noviembre) Tito Ramírez (21 de noviembre) y Baboon Show y Deaf Devils (4 de diciembre).
Barrence Whitfield con MFC Chicken abre el mes de septiembre en la sala Z el próximo día 3. A él le seguirán, entre otros, Dr. Tritón (25 de septiembre), Nico Bones (17 de octubre), Vandenberg (8 de noviembre) y The Hermetics y The Moorland (21 de noviembre).
Otra sala que ya ha desvelado parte de su programación es la Creedence que recibirá, entre otros artistas, a Melts (30 de agosto), el Iberian Warriors Metal Fest (6 de septiembre), a Perrolobo y Cubo (27 de septiembre) y a URSA (30 de octubre).
La programación por salas
ROCK & BLUES CAFÉ
27 agosto Lovesick
30 agosto Sergi Estella
31 agosto Rosalie Cunningham
3 septiembre Noche flamenco
4 septiembre Hannah Aldridge
5 septiembre Carlton Jumel Smith
6 septiembre Tozolon Blues Band
6 septiembre Lobos negros
10 septiembre C.O.F.F.I.N.
11 septiembre Les Blondes
12 septiembre Jolly Joker
13 septiembre Desert Vipers
14 septiembre Jazz & Jam
18 septiembre The Nameshakes
19 septiembre Bendecida. Tributo Héroes del silencio
20 septiembre Nowhere Beat
21 septiembre Hivemind
24 septiembre Cretino & The Cretiners
25 septiembre Corazones eléctricos
26 septiembre Poetas D Calle
27 septiembre Lorettas
28 septiembre The Handsome Jack
1 octubre Perrovsky
2 octubre Copacabana
3 octubre El roce de Platero
4 octubre 4Bob Reaggae
5 octubre Jamie Baum
8 octubre Hippies & Cowboys
11 octubre In Materia
15 octubre Mike Harris
17 octubre Hotel de Marte
18 octubre Raunchy
23 octubre Robert Finley
24 octubre Horsebath Caleb Caudle
25 octubre Arnau and The Honky Tonk Losers
26 octubre Lumen
30 octubre Vulvarine
31 octubre Carolyn Wonderland
1 noviembre Sol Lagarto
2 noviembre Josemi Casanova Swing 4Tet
3 noviembre Con V de Voz
6 noviembre Bywater Call
7 noviembre María Parrado
8 noviembre Lilly Hiatt
9 noviembre La Comisión Jazz Project
13 noviembre Us Rails
14 noviembre Moonshine Wagon
15 noviembre The Boo Devils
16 noviembre The Groovy Four
20 noviembre Mabuse & Los Compayos
21 noviembre Sienna
22 noviembre Sex Museum
23 noviembre Ward Hayden & TheOutliers
25 noviembre David Torrens
28 noviembre Akaitz
29 noviembre Arey
30 noviembre Javier Rojo 5Tet
4 diciembre Billywood Crackers
5 diciembre Otra ronda
6 diciembre Eli Lovis
7 diciembre Cretino & The Cretiners
14 diciembre Seven
19 diciembre Brighton 64
20 diciembre The Mean Devils
21 diciembre Anton Jarl Quartet Plays Coltrane
23 diciembre Con V de voz
26 diciembre Los Brioles
4 enero Cállese Señora
9 enero Los Deltonos
28 enero Con V de voz
13 febrero Rubén Pozo
18 febrero Con V de voz
26 febrero Germán Salto
SALA OASIS
13 septiembre Ziro
19 septiembre Me colé (Tributo a Mecano)
3 octubre Saurom (El Principito Tour)
4 octubre Supreme Deluxe, Kika Lorace y La Prohibida
5 octubre Charanga Habanera & David Calzado
17 octubre Vega
24 octubre Hechizo (Homenaje a Héroes del silencio)
14 noviembre Zaragozafelizfeliz
20 noviembre MVRK
21 noviembre Isabel Aaiún
22 noviembre Chambao
10 enero La paloma
17 enero Baiuca
27 febrero Malmö 040
14 marzo Barón Rojo
24 abril Ramoncín
8 mayo Linkoln Park
14 mayo Rata Blanca
LA LATA DE BOMBILLAS
12 septiembre Henge
13 septiembre The Kleejoss Band
19 septiembre Crocodriles
20 septiembre Amor líquido y Las petunias (ZFF)
21 septiembre The High Learys
24 septiembre The Gruesomes
26 septiembre Pumuky
2 octubre Los Pepes
16 octubre Dropkick
23 octubre Daiistar
25 octubre Los mejillones tigre
9 noviembre hackedepicciotto A.Hacke y D. De Picciotto
12 noviembre Los sustos
22 noviembre The Tub
27 noviembre Cassie Ramones
20 diciembre Rata Negra
SALA LÓPEZ
13 septiembre Los vampiros
12 octubre Gus G y Ronnie Romero
18 octubre Pablo Pablo
24 octubre Arizona Baby
25 octubre Salistre
7 noviembre Puño Dragón
14 noviembre Colectivo Panamera
15 noviembre U2 Tribute Band
22 noviembre El Jose
28 noviembre Lin Cortés
29 noviembre Eazyboi
24 enero Serko
7 febrero Telephunken
14 febrero Kadec Santa Anna
7 marzo Arco
11 abril Embusteros
25 abril Ángel Stanich Band
LA CASA DEL LOCO
13 septiembre WARG
26 septiembre Gritando en silencio
27 septiembre Mötley Queens y Aura Límite
4 octubre Los Coringas
9 octubre Baronesas y Vándalos
10 octubre Noche de birras
11 octubre Private Function
12 octubre The Reflectors
18 octubre Pedrá, tributo a Extremoduro
24 octubre Javi Medina
8 noviembre Griso
15 noviembre Hamlet
21 noviembre Tito Ramírez
4 diciembre Baboon Show y Deaf Devils
SALA ZETA
30 agosto La esquina del zorro. Tributo a Barricada
3 septiembre Barrence Whitfield con MFC Chicken
13 septiembre Molkova e Inestables
19 septiembre The beautiful peoples
20 septiembre Mediterráneos
25 septiembre Dr. Tritón
26 septiembre Mira Polar
27 septiembre Reventador!
17 octubre Nico Bones
31 octubre José de los Camarones
7 noviembre KYR4
8 noviembre Vandenberg
21 noviembre The Hermetics y The Moorland
SALA CREEDENCE
29 agosto Beach Moinsters y The Tensions
30 agosto Melts
6 septiembre Iberian Warriors Metal Fest. Nakkiga, Saetaier y Onirophagus
12 septiembre Full Flower Moon Band
19 septiembre Los Retumbes
27 septiembre Perrolobo y Cubo
9 octubre Paco Moreno
22 octubre Icewar y Dawnrider
30 octubre URSA
