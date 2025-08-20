Las salas de música apuestan por un otoño caliente: todos los conciertos en Zaragoza

El Rock & Blues Café vuelve a liderar la programación con hasta 67 conciertos hasta diciembre

La artista Rosalie Cunningham estará en el Rock &amp; Blues el próximo 31 de agosto.

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

Con el Rock & Blues Café como punta de lanza ya que desde hace unos años es la sala (a muchos años luz del resto) que más conciertos programa, las salas de música zaragozanas ya tienen a punto un otoño calentito en el que, cada una en su estilo, han echado el resto para seguir atrayendo al público. Una tarea nada sencilla en los tiempos de grandes eventos y festivales.

Como muestra un número, 67 son los conciertos que tiene programados (aún podría cerrarse alguno más) el Rock & Blues hasta diciembre. Los más próximos son los tres últimos conciertos del ciclo Carretera y manta (Lovesick, Sergi Estella y Rosalie Cunningham el 27, 30 y 31 de agosto, respectivamente). Además, en el próximo trimestre volverá el ciclo Bourbon con Robert Finley (23 de octubre), Horsebath Caleb Caudle (24 de octubre), Arnau and the Honky Tonk Losers (25 de octubre), Carolyn Wonderland (31 de octubre), Bywater call (6 de noviembre), Lilly Hiatt (8 de noviembre), US Rails (13 de noviembre), The Boo Devils (15 de noviembre), Sex Museum (22 de noviembre) y Ward Hayden & Outliers (23 de noviembre). Junto a ellos, también está prevista la presencia de otras bandas como Lorettas (27 de septiembre), In Materia (11 de octubre), María Parrado (7 de noviembre), Arey (29 de noviembre) antes de que el año que viene actúen Los Deltonos, Rubén Pozo y Germán Salto.

Oasis y La lata de bombillas

La sala Oasis, por su parte, abrirá el nuevo curso con Ziro (13 de septiembre) para proseguir con Me colé (Tributo a Mecano) el 19 de septiembre, Saurom (3 de octubre), Supreme Deluxe, Kika Lorace y La Prohibida (4 de octubre), Charanga Habanera y David Calzado (5 de octubre), Vega (17 de octubre), el festival Zaragoza Feliz Feliz (14 de noviembre), MVRK (20 de noviembre), Isabel Aaiún (21 de noviembre) y Chambao (22 de noviembre). Para 2026 ya asoman Baiuca, Barón Rojo y Ramoncín.

Lamari de Chambao estará en la sala Oasis de Zaragoza en noviembre.

El templo indie por antonomasia, La lata de bombillasha programado un septiembre intenso con Henge (día 12), The Kleejoss Band (el 13), Crocodriles (19), Amor líquido y Las petunias con Zaragoza Feliz Feliz (20), The High Learys (21), The Gruesomes (24) y Pumuky (día 26). Los Pepes, Dropkick, Daiistar, Los mejillones tigre, Los sustos, The Tub, Cassie Ramones y Rata Negra.

En la programación de la sala López aparecen también actuaciones destacadas como las de Los vampiros (13 de septiembre), Arizona Baby (24 de octubre), Puño Dragón (7 de noviembre), Colectivo Panamera (14 de noviembre), El Jose (22 de noviembre) y Lin Cortés (28 de noviembre). Para el año que viene ya tiene cerrados Telephunken, Arco y Ángel Stanich, entre otros.

La casa del loco y la sala Z

La casa del loco es otro de los grandes lugares históricos de música en directo en Zaragoza. Para este arranque de curso asoman ya por el horizonte Los Coringas (4 de octubre), Baronesas y Vándalos (9 de octubre), Private Function (11 de octubre), The Reflectors (12 de octubre), Griso (8 de noviembre), Hamlet (15 de noviembre) Tito Ramírez (21 de noviembre) y Baboon Show y Deaf Devils (4 de diciembre).

Arizona Baby volverá a la sala López el 24 de octubre.

Barrence Whitfield con MFC Chicken abre el mes de septiembre en la sala Z el próximo día 3. A él le seguirán, entre otros, Dr. Tritón (25 de septiembre), Nico Bones (17 de octubre), Vandenberg (8 de noviembre) y The Hermetics y The Moorland (21 de noviembre).

Otra sala que ya ha desvelado parte de su programación es la Creedence que recibirá, entre otros artistas, a Melts (30 de agosto), el Iberian Warriors Metal Fest (6 de septiembre), a Perrolobo y Cubo (27 de septiembre) y a URSA (30 de octubre).

La programación por salas

ROCK & BLUES CAFÉ

27 agosto                      Lovesick

30 agosto                      Sergi Estella

31 agosto                     Rosalie Cunningham

3 septiembre                Noche flamenco

4 septiembre                Hannah Aldridge

5 septiembre                Carlton Jumel Smith

6 septiembre                Tozolon Blues Band

6 septiembre                Lobos negros

10 septiembre                C.O.F.F.I.N.

11 septiembre                Les Blondes

12 septiembre                Jolly Joker

13 septiembre                Desert Vipers

14 septiembre                Jazz & Jam         

18 septiembre                The Nameshakes

19 septiembre                Bendecida. Tributo Héroes del silencio

20 septiembre                Nowhere Beat

21 septiembre                Hivemind

24 septiembre                Cretino & The Cretiners

25 septiembre                Corazones eléctricos

26 septiembre                Poetas D Calle

27 septiembre                Lorettas

28 septiembre                The Handsome Jack

1 octubre                          Perrovsky

2 octubre                          Copacabana

3 octubre                          El roce de Platero

4 octubre                          4Bob Reaggae

5 octubre                          Jamie Baum

8 octubre                          Hippies & Cowboys

11 octubre                        In Materia

15 octubre                        Mike Harris

17 octubre                        Hotel de Marte

18 octubre                        Raunchy

23 octubre                        Robert Finley

24 octubre                        Horsebath Caleb Caudle

25 octubre                        Arnau and The Honky Tonk Losers

26 octubre                        Lumen

30 octubre                        Vulvarine

31 octubre                        Carolyn Wonderland

1 noviembre                    Sol Lagarto

2 noviembre                  Josemi Casanova Swing 4Tet

3 noviembre                  Con V de Voz

6 noviembre                  Bywater Call

7 noviembre                  María Parrado

8 noviembre                  Lilly Hiatt

9 noviembre                  La Comisión Jazz Project

13 noviembre                Us Rails

14 noviembre                 Moonshine Wagon

15 noviembre                 The Boo Devils

16 noviembre                 The Groovy Four

20 noviembre                 Mabuse & Los Compayos

21 noviembre                 Sienna

22 noviembre                  Sex Museum

23 noviembre                 Ward Hayden & TheOutliers

25 noviembre                 David Torrens

28 noviembre                 Akaitz

29 noviembre                 Arey

30 noviembre                 Javier Rojo 5Tet

4 diciembre                     Billywood Crackers

5 diciembre                     Otra ronda

6 diciembre                     Eli Lovis

7 diciembre                     Cretino & The Cretiners

14 diciembre                   Seven

19 diciembre                   Brighton 64

20 diciembre                   The Mean Devils

21 diciembre                   Anton Jarl Quartet Plays Coltrane

23 diciembre                   Con V de voz

26 diciembre                   Los Brioles

4 enero                             Cállese Señora

9 enero                              Los Deltonos

28 enero                            Con V de voz

13 febrero                         Rubén Pozo

18 febrero                         Con V de voz

26 febrero                         Germán Salto

SALA OASIS

13 septiembre                Ziro

19 septiembre                Me colé (Tributo a Mecano)

3 octubre                          Saurom (El Principito Tour)

4 octubre                           Supreme Deluxe, Kika Lorace y La Prohibida

5 octubre                           Charanga Habanera & David Calzado

17 octubre                        Vega

24 octubre                        Hechizo (Homenaje a Héroes del silencio)

14 noviembre                 Zaragozafelizfeliz

20 noviembre                  MVRK

21 noviembre                  Isabel Aaiún

22 noviembre                  Chambao

10 enero                            La paloma

17 enero                           Baiuca

27 febrero                         Malmö 040

14 marzo                            Barón Rojo

24 abril                               Ramoncín

8 mayo                               Linkoln Park

14 mayo                            Rata Blanca

LA LATA DE BOMBILLAS

12 septiembre                Henge

13 septiembre                The Kleejoss Band

19 septiembre                Crocodriles

20 septiembre                Amor líquido y Las petunias (ZFF)

21 septiembre                The High Learys

24 septiembre                The Gruesomes

26 septiembre                Pumuky

2 octubre                           Los Pepes

16 octubre                        Dropkick

23 octubre                        Daiistar

25 octubre                        Los mejillones tigre

9 noviembre                   hackedepicciotto A.Hacke y D. De Picciotto

12 noviembre                 Los sustos

22 noviembre                 The Tub

27 noviembre                 Cassie Ramones

20 diciembre                   Rata Negra

SALA LÓPEZ

13 septiembre                Los vampiros

12 octubre                        Gus G y Ronnie Romero

18 octubre                        Pablo Pablo

24 octubre                        Arizona Baby

25 octubre                        Salistre

7 noviembre                    Puño Dragón

14 noviembre                 Colectivo Panamera

15 noviembre                 U2 Tribute Band

22 noviembre                 El Jose

28 noviembre                 Lin Cortés

29 noviembre                 Eazyboi

24 enero                            Serko

7 febrero                           Telephunken

14 febrero                         Kadec Santa Anna

7 marzo                              Arco

11 abril                              Embusteros

25 abril                               Ángel Stanich Band

LA CASA DEL LOCO

13 septiembre                WARG

26 septiembre                Gritando en silencio

27 septiembre                Mötley Queens y Aura Límite

4 octubre                          Los Coringas

9 octubre                           Baronesas y Vándalos

10 octubre                        Noche de birras

11 octubre                        Private Function

12 octubre                        The Reflectors

18 octubre                        Pedrá, tributo a Extremoduro

24 octubre                        Javi Medina

8 noviembre                   Griso

15 noviembre                 Hamlet

21 noviembre                 Tito Ramírez

4 diciembre                      Baboon Show y Deaf Devils

SALA ZETA

30 agosto                        La esquina del zorro. Tributo a Barricada

3 septiembre                  Barrence Whitfield con MFC Chicken

13 septiembre                Molkova e Inestables

19 septiembre                The beautiful peoples

20 septiembre                Mediterráneos

25 septiembre                Dr. Tritón

26 septiembre                Mira Polar

27 septiembre                Reventador!

17 octubre                        Nico Bones

31 octubre                        José de los Camarones

7 noviembre                    KYR4

8 noviembre                   Vandenberg

21 noviembre                  The Hermetics y The Moorland

SALA CREEDENCE

29 agosto                        Beach Moinsters y The Tensions

30 agosto                      Melts

6 septiembre                  Iberian Warriors Metal Fest. Nakkiga, Saetaier y Onirophagus

12 septiembre                Full Flower Moon Band

19 septiembre                Los Retumbes

27 septiembre                Perrolobo y Cubo

9 octubre                           Paco Moreno

22 octubre                        Icewar y Dawnrider

30 octubre                        URSA

