Las salas de música apuestan por un otoño caliente: todos los conciertos en Zaragoza

Con el Rock & Blues Café como punta de lanza ya que desde hace unos años es la sala (a muchos años luz del resto) que más conciertos programa, las salas de música zaragozanas ya tienen a punto un otoño calentito en el que, cada una en su estilo, han echado el resto para seguir atrayendo al público. Una tarea nada sencilla en los tiempos de grandes eventos y festivales.

Como muestra un número, 67 son los conciertos que tiene programados (aún podría cerrarse alguno más) el Rock & Blues hasta diciembre. Los más próximos son los tres últimos conciertos del ciclo Carretera y manta (Lovesick, Sergi Estella y Rosalie Cunningham el 27, 30 y 31 de agosto, respectivamente). Además, en el próximo trimestre volverá el ciclo Bourbon con Robert Finley (23 de octubre), Horsebath Caleb Caudle (24 de octubre), Arnau and the Honky Tonk Losers (25 de octubre), Carolyn Wonderland (31 de octubre), Bywater call (6 de noviembre), Lilly Hiatt (8 de noviembre), US Rails (13 de noviembre), The Boo Devils (15 de noviembre), Sex Museum (22 de noviembre) y Ward Hayden & Outliers (23 de noviembre). Junto a ellos, también está prevista la presencia de otras bandas como Lorettas (27 de septiembre), In Materia (11 de octubre), María Parrado (7 de noviembre), Arey (29 de noviembre) antes de que el año que viene actúen Los Deltonos, Rubén Pozo y Germán Salto.

Oasis y La lata de bombillas

La sala Oasis, por su parte, abrirá el nuevo curso con Ziro (13 de septiembre) para proseguir con Me colé (Tributo a Mecano) el 19 de septiembre, Saurom (3 de octubre), Supreme Deluxe, Kika Lorace y La Prohibida (4 de octubre), Charanga Habanera y David Calzado (5 de octubre), Vega (17 de octubre), el festival Zaragoza Feliz Feliz (14 de noviembre), MVRK (20 de noviembre), Isabel Aaiún (21 de noviembre) y Chambao (22 de noviembre). Para 2026 ya asoman Baiuca, Barón Rojo y Ramoncín.

Lamari de Chambao estará en la sala Oasis de Zaragoza en noviembre. / EL PERIÓDICO

El templo indie por antonomasia, La lata de bombillasha programado un septiembre intenso con Henge (día 12), The Kleejoss Band (el 13), Crocodriles (19), Amor líquido y Las petunias con Zaragoza Feliz Feliz (20), The High Learys (21), The Gruesomes (24) y Pumuky (día 26). Los Pepes, Dropkick, Daiistar, Los mejillones tigre, Los sustos, The Tub, Cassie Ramones y Rata Negra.

En la programación de la sala López aparecen también actuaciones destacadas como las de Los vampiros (13 de septiembre), Arizona Baby (24 de octubre), Puño Dragón (7 de noviembre), Colectivo Panamera (14 de noviembre), El Jose (22 de noviembre) y Lin Cortés (28 de noviembre). Para el año que viene ya tiene cerrados Telephunken, Arco y Ángel Stanich, entre otros.

La casa del loco y la sala Z

La casa del loco es otro de los grandes lugares históricos de música en directo en Zaragoza. Para este arranque de curso asoman ya por el horizonte Los Coringas (4 de octubre), Baronesas y Vándalos (9 de octubre), Private Function (11 de octubre), The Reflectors (12 de octubre), Griso (8 de noviembre), Hamlet (15 de noviembre) Tito Ramírez (21 de noviembre) y Baboon Show y Deaf Devils (4 de diciembre).

Arizona Baby volverá a la sala López el 24 de octubre. / EL PERIÓDICO

Barrence Whitfield con MFC Chicken abre el mes de septiembre en la sala Z el próximo día 3. A él le seguirán, entre otros, Dr. Tritón (25 de septiembre), Nico Bones (17 de octubre), Vandenberg (8 de noviembre) y The Hermetics y The Moorland (21 de noviembre).

Otra sala que ya ha desvelado parte de su programación es la Creedence que recibirá, entre otros artistas, a Melts (30 de agosto), el Iberian Warriors Metal Fest (6 de septiembre), a Perrolobo y Cubo (27 de septiembre) y a URSA (30 de octubre).

La programación por salas

ROCK & BLUES CAFÉ

27 agosto Lovesick

30 agosto Sergi Estella

31 agosto Rosalie Cunningham

3 septiembre Noche flamenco

4 septiembre Hannah Aldridge

5 septiembre Carlton Jumel Smith

6 septiembre Tozolon Blues Band

6 septiembre Lobos negros

10 septiembre C.O.F.F.I.N.

11 septiembre Les Blondes

12 septiembre Jolly Joker

13 septiembre Desert Vipers

14 septiembre Jazz & Jam

18 septiembre The Nameshakes

19 septiembre Bendecida. Tributo Héroes del silencio

20 septiembre Nowhere Beat

21 septiembre Hivemind

24 septiembre Cretino & The Cretiners

25 septiembre Corazones eléctricos

26 septiembre Poetas D Calle

27 septiembre Lorettas

28 septiembre The Handsome Jack

1 octubre Perrovsky

2 octubre Copacabana

3 octubre El roce de Platero

4 octubre 4Bob Reaggae

5 octubre Jamie Baum

8 octubre Hippies & Cowboys

11 octubre In Materia

15 octubre Mike Harris

17 octubre Hotel de Marte

18 octubre Raunchy

23 octubre Robert Finley

24 octubre Horsebath Caleb Caudle

25 octubre Arnau and The Honky Tonk Losers

26 octubre Lumen

30 octubre Vulvarine

31 octubre Carolyn Wonderland

1 noviembre Sol Lagarto

2 noviembre Josemi Casanova Swing 4Tet

3 noviembre Con V de Voz

6 noviembre Bywater Call

7 noviembre María Parrado

8 noviembre Lilly Hiatt

9 noviembre La Comisión Jazz Project

13 noviembre Us Rails

14 noviembre Moonshine Wagon

15 noviembre The Boo Devils

16 noviembre The Groovy Four

20 noviembre Mabuse & Los Compayos

21 noviembre Sienna

22 noviembre Sex Museum

23 noviembre Ward Hayden & TheOutliers

25 noviembre David Torrens

28 noviembre Akaitz

29 noviembre Arey

30 noviembre Javier Rojo 5Tet

4 diciembre Billywood Crackers

5 diciembre Otra ronda

6 diciembre Eli Lovis

7 diciembre Cretino & The Cretiners

14 diciembre Seven

19 diciembre Brighton 64

20 diciembre The Mean Devils

21 diciembre Anton Jarl Quartet Plays Coltrane

23 diciembre Con V de voz

26 diciembre Los Brioles

4 enero Cállese Señora

9 enero Los Deltonos

28 enero Con V de voz

13 febrero Rubén Pozo

18 febrero Con V de voz

26 febrero Germán Salto

SALA OASIS

13 septiembre Ziro

19 septiembre Me colé (Tributo a Mecano)

3 octubre Saurom (El Principito Tour)

4 octubre Supreme Deluxe, Kika Lorace y La Prohibida

5 octubre Charanga Habanera & David Calzado

17 octubre Vega

24 octubre Hechizo (Homenaje a Héroes del silencio)

14 noviembre Zaragozafelizfeliz

20 noviembre MVRK

21 noviembre Isabel Aaiún

22 noviembre Chambao

10 enero La paloma

17 enero Baiuca

27 febrero Malmö 040

14 marzo Barón Rojo

24 abril Ramoncín

8 mayo Linkoln Park

14 mayo Rata Blanca

LA LATA DE BOMBILLAS

12 septiembre Henge

13 septiembre The Kleejoss Band

19 septiembre Crocodriles

20 septiembre Amor líquido y Las petunias (ZFF)

21 septiembre The High Learys

24 septiembre The Gruesomes

26 septiembre Pumuky

2 octubre Los Pepes

16 octubre Dropkick

23 octubre Daiistar

25 octubre Los mejillones tigre

9 noviembre hackedepicciotto A.Hacke y D. De Picciotto

12 noviembre Los sustos

22 noviembre The Tub

27 noviembre Cassie Ramones

20 diciembre Rata Negra

SALA LÓPEZ

13 septiembre Los vampiros

12 octubre Gus G y Ronnie Romero

18 octubre Pablo Pablo

24 octubre Arizona Baby

25 octubre Salistre

7 noviembre Puño Dragón

14 noviembre Colectivo Panamera

15 noviembre U2 Tribute Band

22 noviembre El Jose

28 noviembre Lin Cortés

29 noviembre Eazyboi

24 enero Serko

7 febrero Telephunken

14 febrero Kadec Santa Anna

7 marzo Arco

11 abril Embusteros

25 abril Ángel Stanich Band

LA CASA DEL LOCO

13 septiembre WARG

26 septiembre Gritando en silencio

27 septiembre Mötley Queens y Aura Límite

4 octubre Los Coringas

9 octubre Baronesas y Vándalos

10 octubre Noche de birras

11 octubre Private Function

12 octubre The Reflectors

18 octubre Pedrá, tributo a Extremoduro

24 octubre Javi Medina

8 noviembre Griso

15 noviembre Hamlet

21 noviembre Tito Ramírez

4 diciembre Baboon Show y Deaf Devils

SALA ZETA

30 agosto La esquina del zorro. Tributo a Barricada

3 septiembre Barrence Whitfield con MFC Chicken

13 septiembre Molkova e Inestables

19 septiembre The beautiful peoples

20 septiembre Mediterráneos

25 septiembre Dr. Tritón

26 septiembre Mira Polar

27 septiembre Reventador!

17 octubre Nico Bones

31 octubre José de los Camarones

7 noviembre KYR4

8 noviembre Vandenberg

21 noviembre The Hermetics y The Moorland

SALA CREEDENCE

29 agosto Beach Moinsters y The Tensions

30 agosto Melts

6 septiembre Iberian Warriors Metal Fest. Nakkiga, Saetaier y Onirophagus

12 septiembre Full Flower Moon Band

19 septiembre Los Retumbes

27 septiembre Perrolobo y Cubo

9 octubre Paco Moreno

22 octubre Icewar y Dawnrider

30 octubre URSA