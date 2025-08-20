Tako lanza un DVD-vinilo con su último concierto de la plaza del Pilar

La banda aragonesa Tako ha anunciado el lanzamiento de 'Directo XL', su nuevo disco en directo grabado el 14 de octubre de 2022 en la plaza del Pilar de Zaragoza, con el que celebran sus 40 años de trayectoria. Se trata de un edición en formato de triple vinilo, que incluye un USB con el concierto íntegro en formato DVD.

El mismo se encuentra ya en preventa (en la web de la formación) hasta el viernes 10 de octubre a las 12.00 y será enviado a partir del martes 14 de octubre a los compradores. Hay otra opción que es recogerlo el día 12 de octubre en el 'stand' de merchandising oficial en el Espacio Zity de Zaragoza, día en el que el grupo dará un concierto y, de hecho, los miembros de la banda firmarán el disco una vez acabado el concierto. Y es que las primeras unidades reservadas de este producto vendrán firmadas y dedicadas por Tako. El vinilo DVD tiene un precio de 44,95 euros. También se vendé el cedé por un precio de 19,95 euros.

El 'tracklist' del vinilos

El 'tracklist' de la histórica actuación ante miles de personas incluye los temas 'No puedo respirar', 'Con dios y con el diablo', 'El juego', 'La isla', 'Poeta nocturno', 'Todos contra todos', 'Todo es tan difícil', 'Aunque nos cueste', 'Piel de cordero', 'A las puertas del deseo', 'La mitad de mis espejos', 'El alma atada', 'Ayer, hoy, por siempre', 'Hilo de cobre', 'Víctima del amanecer', 'Pintahierros', 'El viejo resina', 'El enterrado'r, 'Por un colega ausente', 'La dama de blanco', 'Jarabe de tocino', 'Carpintero de condenas' y 'Oh, oh, oh'. En total, son tres vinilos.

Los ejeanos se juntaron en los 80 como cualquier banda de la época, «sin más». Así lo asegura su cantante y fundador, Mariano Gil ‘Rones’: «Uno aprende a tocar un poco la guitarra, le gusta muchísimo la música y tiene la inquietud de tocar lo que le gusta, sobre todo al principio. Luego ya te atreves a componer». Unos inicios sencillos que derivaron en una exitosa carrera que no esperaban. «Nuestra única pretensión era juntarnos y pasarlo bien. Ahora la gente tiene un poco ese ansia de famoseo, pero nosotros era en lo último en lo que pensábamos», asegura Gil, algo en lo que coincide el teclista Nacho Jiménez Arrese, quien además aporta un particular punto de vista: «Lo preocupante fue que no nos dimos cuenta. Al fin y al cabo, éramos de pueblo y no estábamos preparados para esas cosas».

El fenómeno Tako se fue extendiendo de forma imparable, sobre todo a raíz de su tercer álbum, ‘A las puertas del deseo (1989)’. Una velocidad de crucero que hizo que ni los propios integrantes pudieran disfrutar el momento al 100%.«Esos Pilares (tras el lanzamiento de dicho disco) metimos a 18.000 personas en un concierto. Nos grabó un colega y al verlo solo nos fijábamos en lo guapas que eran los luces», aseguraron en una entrevista a este diario.