Festival de Tarazona: “'Votemos' es una comedia muy seria o un drama con mucha comedia”

Con cine desde primera hora y carcajadas hasta por la noche, este jueves ha sido testigo de una variopinta y entretenida jornada de la XXII edición del Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo ‘Paco Martínez Soria’, declarado este año actividad de Interés Turístico de Aragón.

La programación ha arrancado en Malón y Tarazona con una sesión matinal infantil, pensada para acercar el festival a diferentes rincones de la comarca zaragozana. En esta ocasión, además del disfrute de los más pequeños, un total de 25 personas de la residencia de mayores Hogar Doz y un grupo de la Fundación Accem también han podido disfrutar de las proyecciones.

Una comunidad con mucho humor

La película ‘Votemos’ ha aterrizado en el Teatro de Bellas Artes de la localidad dentro de su velada nocturna. Desde allí, se ha podido descubrir la historia que hay detrás del último largometraje a competición, una alternativa comunidad de vecinos del centro de Madrid.

Dirigida por Santiago Requejo, esta película narra cómo este grupo de vecinos se reúne para votar el cambio de ascensor. Sin embargo, la noticia inesperada de que un nuevo inquilino con problemas de salud mental va a alquilar el piso de uno de los propietarios, cae como una bomba en la reunión y todo toma un inesperado rumbo.

Para hablar sobre ella, han asistido al festival los actores Raúl Fernández de Pablo y Charo Reina, quien ha señalado que esta película “trae mucha verdad al tratar el tema de la salud mental como base, pero hacerlo desde una perspectiva humorística”.

“Creo que es como mejor se mira la vida. Es un humor bien llevado y hecho por parte del director, que deja entrever cómo somos y la falta de empatía, tolerancia y respeto que tenemos casi siempre por los demás. Esta película es un reflejo muy real de la sociedad que nos está tocando vivir”, ha expresado.

Al respecto, Fernández de Pablo ha remarcado que este proyecto es “muy especial”, ya que, según se mire, “es una comedia muy seria o un drama con mucha comedia”. “Poder invitar a la reflexión, al entretenimiento y hacer pensar al público son los parámetros que, si se cumplen, serían un gol por la escuadra”, ha admitido. Respecto a su visita a Tarazona, el actor ha asegurado que “es una ciudad preciosísima” en la que destaca “su ambiente de naturalidad”, ya que “no es un festival que esté pendiente de las poses, sino de que todo el mundo pueda ser uno mismo”.

Cine costumbrista

También encantada se ha mostrado Charo Reina, quien ha compartido que “Paco Martínez Soria era maravilloso y hacía un cine costumbrista que nos cautivó desde pequeños”. “Era un mago del humor, un verdadero genio del bien hacer dentro del cine. Fue el antídoto para muchos que vivíamos rodeados de problemas”, ha agregado la actriz, quien ha resaltado que para ella interpretar también es su “antídoto” y su “veneno”.

En este largometraje, ya disponible en Prime Vídeo y basado en el cortometraje y obra de teatro del director, participan otros rostros conocidos como Clara Lago, Tito Valverde, Gonzalo de Castro o Neus Sanz.

Los cortometrajes a concurso

En la jornada de tarde, a partir de las 18.30 horas, el Teatro de Bellas Artes ha proyectado ocho nuevos cortometrajes a concurso: ‘Insalvable’, ‘¿Tú también?’, ‘Si no fuera por mí’, ‘Tragedium’, ‘All you need is love’, ‘Bling bling’, ‘Mil posibilidades’ y ‘El lado más bestia de la vida’.

Para ver en pantalla grande sus obras, Tarazona ha sido destino del director y guionista Sergi González y el director Diego Pérez de ‘Si no fuera por mí; de la actriz Pilar Bayón, de ‘¿Tú también?’; del actor Jordi Aguilar, de ‘Tragedium’; del director Marcos Alcaraz de ‘Mil posibilidades’; del director José Antonio Campos, el productor Gerardo De las Morenas y la actriz Alicia Fernández de ‘El lado más bestia de la vida’; la actriz Silvia Vacas de ‘Insalvables’; del director Pablo Olewski y la productora Lara Lozano de ‘Bling bling’, y del director y productor Daniel Ruiz de ‘All you need is love’.

En paralelo, la sección ‘Off Festival’ ha llevado a La Siesta el monólogo ‘All you need is laugh’, de Diego Peña, una recopilación de las mejores canciones incluidas en otros espectáculos acompañadas de ukelele, presentaciones llenas de anécdotas, risas y alguna que otra sorpresa.