Naiara cancela su gira por sorpresa: los motivos

La aragonesa Naiara ha cancelado la gira ‘I ❤️ SPAIN’ que tenía previsto visitar varias ciudades españolas para concluir en Zaragoza entre finales de este año y principios de 2026. El anuncio sorpresa le ha llegado a sus seguidores a través de la empresa gestora de las entradas que se ha dirigido a los afectados para comunicarles la noticia y la devolución de las entradas.

De hecho, la web creada para la venta de entradas del 'tour' ya no está operativa, aunque Naiara no haya realizado ninguna comunicación oficial al respecto. El comunicado enviado por enterticket a los compradores reza lo siguiente: "El motivo es el retraso a 2026 del lanzamiento del disco que la artista tenía previsto lanzar a finales de este año, y cuyas canciones presentaría en esta gira, además de problemas técnicos que como consecuencia de ese aplazamiento le impiden preparar el show con la calidad y producción exigibles”.

El plan frustrado de la gira

Tras pasar por Bilbao (donde arrancaba la gira el 23 de octubre), Santander, Alicante, Valladolid, Valencia, Málaga, Burgos, La Coruña, Barcelona, Madrid, Murcia y Sevilla, el 'tour' iba a concluir en Zaragoza en 2026 con fecha y recinto sin determinar.

La última noticia de Naiara que tuvieron sus fans fue el lanzamiento del 'single' 'Me las quitas', que llegó con el anuncio de la gira que ahora se ha cancelado sin fecha prevista. Sexy, fresca y súper pegadiza. Así es 'Me las quitas', la sensual bachata con la que Naiara se pone “coqueta y bonita” para pulverizar récord de escuchas este verano. "Una canción para bailar bien pegao’ hasta el amanecer junto a esa persona especial que hace que se te olviden las penas, ya sea tu bestie o tu 'crush'. Y es que quién mejor que Naiara para ponerle banda sonora a un affaire de verano", rezaba la promoción.