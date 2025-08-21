Un pequeño pueblo aragonés celebra los 40 años del rodaje de 'Réquiem por un campesino español' y Antonio Banderas lo aplaude

Cuatro décadas después de que el equipo de 'Réquiem por un campesino español' filmara en Arándiga, Chodes y Embid de la Ribera la adaptación de la novela de Ramón J. Sender (1985), el pueblo vuelve a reunirse para celebrar un rodaje que forma parte de su memoria colectiva. La cita, este sábado 23 de agosto a las 20.00 horas, convertirá la era de la ermita de Arándiga en un espacio de picnic, música y cine de verano bajo el sello Film-nic.

El programa se abrirá con Las Traidoras, proyecto nacido en 2024 en Remolee, el club de lectura de la Biblioteca de Remolinos (Zaragoza). Al leer 'Réquiem por un campesino español', David Giménez descubrió un romance inédito y dos jotas nunca interpretadas, hallazgo confirmado junto a Javier Barreiro. De ahí surge la idea de dar vida al 'Réquiem: un material único, actual y profundamente nuestro'. La propuesta reúne a cuatro músicas y una profesora de Literatura que, entre palabra y canción, guían al espectador en un viaje literario y musical tan conmovedor como necesario.

Digitalización de una cinta doméstica

A continuación, se celebrará un coloquio con vecinos y vecinas que participaron en el rodaje —incluida la peluquera del equipo—, y se proyectará por primera vez una selección de imágenes inéditas: la digitalización de una cinta doméstica con el “cómo se hizo” del rodaje en Arándiga. La jornada concluirá con el pase de la película.

Como guiño especial al aniversario, Antonio Banderas, miembro del reparto de la película, ha invitado a disfrutar de la experiencia en las redes, un gesto que subraya el vínculo emocional que sigue generando esta obra en quienes la hicieron posible.

Antonio Banderas ha bendecido la iniciativa a través de Instagram. / EL PERIÓDICO

La efeméride trasciende lo cinematográfico. En Arándiga la memoria histórica ha estado muy presente —el municipio fue pionero en impulsar exhumaciones de víctimas de la guerra civil—, y la comunidad se reconoce en la historia que narraeste 'Réquiem': hoy, aquellos niños son adultos, muchos protagonistas son ya personas mayores y algunos vecinos han fallecido. El aniversario propone un reencuentro entre literatura, cine y realidad local.

El cartel del evento del sábado. / EL PERIÓDICO

La dirección del evento corre a cargo de Ocre, plataforma cultural especializada en diseñar experiencias singulares en el territorio, con Víctor Domínguez al frente. Organiza el Ayuntamiento de Arándiga (concejalía de Cultura) y colabora la Diputación Provincial de Zaragoza.