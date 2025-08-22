Los Gandules: “Puede que ‘La tuneladora’ sea nuestra obra cumbre”

Roberto Montañés y Santi Díaz, o lo que es lo mismo, Tobo Gandul y Dun Gandul. Los zaragozanos forman uno de los dúos cómicos más consolidados y queridos de la escena aragonesa y nacional. Además de que viven “a 70 kilómetros uno del otro” y eso ayuda mucho a mantener la relación en el tiempo, reconoce Montañés que “cuando te pones la bata y te preparas para salir es como que entras en una dimensión que ya se ha convertido en algo como que es un mundo propio”. El mundo propio de Los Gandules.

Santi Díaz tampoco le ve “mérito por ningún sitio” a su éxito y cree más en que el público ha ido aceptando la “tontería” con el tiempo. Pero lo cierto es que llevan desde principios del siglo XXI llenando de risas y música la cultura popular de toda una generación, para ello se sirven de un marcado estilo particular de andar por casa que, si bien adaptan a la escena porque “no es lo mismo hacer una actuación en el teatro que hacerlo en las fiestas de un barrio”, ni ante un público habitual que ante nuevos advenedizos. Ellos procuran mantener la estética de sofá, guitarras y sencillez próxima a la dejadez.

En Aragón se les conoce bien, han recorrido verbenas, fiestas de barrio y pueblo, salas, centros cívicos y cualquier lugar donde se les espera con la risa inquieta. Sin embargo, reconocen que “en Aragón sí que se nos ve como algo más musical y nosotros creo que no renegamos de ello, pero creemos que no es eso”, aclara Santi Díaz que entiende que en el resto de España se les ve como un espectáculo cómico aderezado con música. Hace años que dieron el salto a los medios nacionales, en radio –Europa FM o RNE- y televisión, llenan las principales salas de Madrid o Barcelona con sus actuaciones y aunque funcionan en cualquier formato, “realmente nos gustaría que sea un espectáculo más teatral”, reconocen.

Humor surrealista y mucha imaginación

Se han alimentado del humor surrealista: de los Monty Python, de los hermanos Marx, de Los Toreros Muertos musicalmente –referente también de Los Berzas-, de monologuistas paisanos como Juako Malavirgen, Diego Peña o Mariano y Marta Bartolomé –padre e hija-. “Faemino y Cansado son el mejor dúo español en activo”, asevera Montañés, mientras que reconocen que tienen un especial vínculo con los cómicos del universo Oregón, “nos retroalimentamos”.

Con este aderezo, Los Gandules han convertido las melodías más conocidas de la música moderna en un ir y venir de absurdeces y chascarrillos. “Surge primero el estribillo, normalmente, por similitud fonética. Sobre esa idea, nos juntamos los dos, un cuaderno y ya está, completamos toda la canción”, explica Díaz. Una fórmula aparentemente sencilla que ha dado letras sobre animales, comida, personajes, materiales, etc., sobre cualquier cosa, “nos preocupamos mucho de que las letras sean muy visuales, que tú las escuches y te venga una imagen a la cabeza; yo creo que esto a los niños les gusta mucho”.

Publico infantil y educación musical

El público infantil es una de sus bazas porque “los niños son muy agradecidos y no pueden venir solos, entonces tienen que venir con un padre y son dos entradas”, puntualiza Santi Díaz. Además del doble beneficio, se plantean otro horizonte: “Los primeros fanes de Los Gandules ya están muriendo, entonces hay que renovar eso”, desliza Roberto Montañés. Lo cierto es que son parte del disfrute familiar de toda una generación y los responsables –“no es culpa nuestra, es culpa de vosotros”- de que muchos niños y niñas conozcan ‘La tuneladora’ en lugar del melancólico tema central de ‘Love Story’, compuesto por Francis Lai. Una socialización y aproximación distinta al mundo de la música.

Los Gandules durante una de sus actuaciones en directo / Deville

“‘La tuneladora’ puede que sea nuestra obra cumbre”, afirman Los Gandules cuando se les pregunta cuál es la canción que más disfrutan en directo. Destacan el hiperrealismo de la pieza y reconocen que suena mejor en directo cuando les acompañan Passepartout y Monsieur Tulipa –Guillermo Mata y José Luis Fletes-, como ocurrió en su última actuación en Bilbao: “Había momentos que dije, esto está sonando y parecemos buenos, ¡madre mía!”, recuerda Montañés. Pese a que en cada actuación les toca defender musicalmente un repertorio complejo, ellos le quitan importancia porque: “hacemos lo que podemos porque con dos guitarras y teniendo que estar pendientes de decir chorradas, se hace lo que se puede”, dice Montañés, mientras que Díaz cree que “más o menos afinamos, la cosa no es excesivamente desagradable”.

El reconocimiento de otros artistas

El hecho de tocar temas de otros artistas y llevarlos al humor podría acarrearles algún problema, pero “si se ha ofendido pues no nos lo ha dicho”. Lo que sí saben es que Eva Amaral y Juan Aguirre están felices con su versión de ‘Marta, Sebas, Guille y los demás’, o los que es parecido: ‘Prendas Trencas Topic’. También tienen el cariño de Jaime Urrutia, a quien invitaron al especial de Nochebuena de Aragón TV, en 2018, “que Jaime Urrutia cante con nosotros ‘Cuídame el gato’, pues es que es algo que no creo que se vuelva a repetir”.

Sin embargo, hay un territorio que no han explorado, no han versionado ni a Héroes del Silencio ni a Enrique Bunbury, a pesar de lo que dice internet que ya advierten que “no te creas todo lo que dice la Wikipedia porque no es cierto”. Sobre su relación con Bunbury, “a mí una vez me pidió papel de fumar”, explica Roberto Montañés, y Santi Díaz aclara que “a mí nunca me ha dirigido la palabra, tampoco he estado cerca”. No hay un porqué a la ausencia del grupo zaragozano más internacional en su repertorio, e incluso improvisan una propuesta: “La de ‘Sombrilla sumergida’, este es mi sitio y esta es mi esterilla, ¡sombrilla sumergida!”.

Proyectos personales y futuro de Los Gandules

Por separado, Santi Díaz usa los huecos que le deja la vida gandul para hacer su tributo a Joaquín Sabina y, poco a poco, superar su paso por el programa La Revuelta, “porque ahora voy por mi pueblo, por Calatayud, y todo el mundo: ¡Eh, que no te conocieron en La Revuelta!” y comprende que su error fue ponerse “una camisa demasiado llamativa de peces payaso”. La otra parte del binomio, Roberto Montañés, nos invita al festival de mucho humor ‘Enluquecidos’, que del 5 al 7 de septiembre se celebrará en Luco de Jiloca (Teruel), con la participación de Marisol Aznar o David Fernández.

Juntos, van a seguir creando historietas, cómics musicales, escenas del absurdo somarda, surrealismo inteligente, mientras tratan de no cogerle mucha manía a algunas de sus canciones favoritas y cogiéndole cariño a otras que jamás pensaron amar. Piensan en sacar un nuevo disco y están componiendo para un homenaje a Hombres G: “'Dejad que los ninjas se acerquen a mí’, esa es una opción que tenemos”.

Así, quien quiera reírse a mandíbula batiente con Los Gandules podrá hacerlo, el 29 de agosto en Calatayud, 30 de agosto en el barrio de Las Fuentes (Zaragoza) y el 4 de septiembre en Alagón antes de irse a Madrid, Barcelona, Rubí, Tolosa, Soria, León, Tudela, y largo etcétera de localidades. También estarán de nuevo en el Centro Cívico de La Almozara durante las Fiestas del Pilar, con ‘Gandulfighter II’, donde se enfrentan canciones de Los Gandules y el público decide la ganadora. Y recuerdan que tienen un espectáculo sinfónico, ‘Sinfonier’, que representarán en Soria y que tuvo una gran acogida en Teruel el pasado mes de julio, junto a la Banda de Música Santa Cecilia. “Hacemos un llamamiento a todas las bandas sinfónicas que hay en el mundo, para que sepan que Los Gandules tienen un 'show' para ofrecer”, explicitan porque quieren que sea una puesta en escena que se repita.