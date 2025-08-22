Naiara saca un comunicado para aclarar la cancelación de su gira: "Estoy leyendo muchas versiones que no son verdad"

Naiara Moreno se ha visto obligada a lanzar un comunicado para aclarar la razón por la que se había cancelado la gira ‘I ❤️ SPAIN’ que tenía previsto visitar varias ciudades españolas para concluir en Zaragoza entre finales de este año y principios de 2026. Sus seguidores recibieron esta drástica noticia a través de la empresa encargada de la gestión de las entradas que se vio obligada a comunicarle la noticia y la devolución del coste de las entradas a todos los afectados.

"El motivo es el retraso a 2026 del lanzamiento del disco que la artista tenía previsto lanzar a finales de este año, y cuyas canciones presentaría en esta gira, además de problemas técnicos que como consecuencia de ese aplazamiento le impiden preparar el show con la calidad y producción exigibles”, comentaba la empresa enterticket a los compradores para los distintos shows de la cantante.

Ante el revuelo de su fans que no tardaron ni un minuto en acudir a las redes sociales para pedir explicaciones, la zaragozana ha sacado un comunicado para tranquilizarles y explicar las razones de esta situación. Naiara Moreno ha lanzado un mensaje a través de su canal de WhatsApp para dejar claro que muchas de las versiones que circular en redes y medios no reflejan la realidad del asutno.

"Quería daros las gracias a todos por los mensajes de apoyo que he recibido. Estoy leyendo muchas cosas y versiones que no concuerdan con la realidad", explica la zaragozana. La gira estaba prevista que comenzase el próximo 23 de octubre en Bilbao y le llevaría a recorrer numerosas ciudades de España como Alicante, Valladolid, Valencia, Málaga, Barcelona o Burgos. 13 conciertos con un colofón final en Zaragoza para hacercarse a su tierra.

La zaragozana ha querido tranquilizar a su público para asegurar que no se trata de un adiós definitivo: "La gira se cancela, pero habrá más adelante. Por cuestión de tiempo, no daba tiempo a enlazar el disco con la gira, ya que aún faltan cosas". Naiara ha enfatizado que afronta esta situación con optimismo y considera este suceso como un aprendizaje.

"Los que me conocéis, sabéis que todo me lo tomo como aprendizaje y mi teoría siempre es que todo pasa por algo. Yo estoy bien, no os preocupéis. Disculpadme de nuevo y espero veros pronto. Os quiero", escribió Naiara.

La última noticia de Naiara que tuvieron sus fans fue el lanzamiento del 'single' 'Me las quitas', que llegó con el anuncio de la gira que ahora se ha cancelado sin fecha prevista. Sexy, fresca y súper pegadiza. Así es 'Me las quitas', la sensual bachata con la que Naiara se pone “coqueta y bonita” para pulverizar récord de escuchas este verano. "Una canción para bailar bien pegao’ hasta el amanecer junto a esa persona especial que hace que se te olviden las penas, ya sea tu bestie o tu 'crush'. Y es que quién mejor que Naiara para ponerle banda sonora a un affaire de verano", rezaba la promoción.