La crítica de Javier Losilla del concierto de Capella de Ministrers: Una divina capilla de clérigos licenciosos y amantes pícaros

“Baco, bienvenido eres, grato y esperado, por quien nuestro espíritu se alegra. Este vino es del bueno, vino generoso convierte al buen cortesano en hombre valeroso”. Así, con esa loa a Baco, dios de la fertilidad y del vino; es decir, con un canto gozoso a los placeres del zumo de uva fermentado, cerró el viernes Capella de Ministrers su concierto en el festival En el Camino de Santiago, esplendida formación, referente de la música antigua, creada y dirigida por el muy ducho violagambista y musicólogo Carles Magraner.

No pudimos evitar, escuchando esa interpretación de 'Bacche, bene venies' ('Bacco, bienvenidos eres') acordarnos del que sin duda ha sido uno de los grandes trovadores de la España contemporánea: M. Rajoy y su ya popular “¡Viva el vino! Pero no, Capella de Ministrers no había venido a la Ciudadela de Jaca para cantar la muy desternillante colección de frases del expresidente, sino para bucear en esa espléndida compilación de canciones profanas de comienzos del siglo XIII (250 poemas, 60 de ellos musicados), descubierta en el siglo XIX en la Abadía de Benediktbeuern, en Baviera, conocida como 'Carmina Burana' ('Codex Buranus'), de la que Carl Orff tomó textos para su famosa cantata.

Satíricos, amorosos, irreverentes, licenciosos, saturnales, criticones y mucho más, los poemas de 'Carmina Burana', creados e interpretados, generalmente en latín por trovadores, juglares y goliardos, es decir, por clérigos de vida disoluta y estudiantes pícaros sin un maravedí en el bolsillo, no solo dan idea de la vitalidad popular de la a menudo denostada Edad Media; también tienen el valor de la memoria, pues lo habitual era conservar solo las manifestaciones musicales religiosas. Capella de Ministrers tituló la selección con la que elaboró su repertorio 'Música medieval para rebeldes sin causa', y vaya si disfrutamos con esa rebelión distribuida en dos partes: 'Carmina moralie et satirica' (cantos morales y satíricos) y 'Carmina amatoria (canciones de amor) y potoria' (parodias y cantos satíricos sobre la bebida).

A la envolvente, vibrante y puntillosa interpretación instrumental, enfatizando el carácter medieval de las piezas (además de Magraner, Jota Martínez, zanfona, laúd y címbalos; Eduard Navarro, cornamusa, chirimía y laúd; David Antich, flautas y Paul Ballester, percusiones) se unieron las solventes voces de las tres cantantes que llevaron el peso de los textos (Èlia Casanova, Laia Blasco y Rosa García) y el no menos resuelto coro de tenores (Ignacio Lequerica, Álvaro Soto y Josema Bustamante) y bajos (Antonio Sabuco y David Muñoz). Siempre con los músicos en danza, los y las cantantes, en diferentes combinatorias, ofrecieron algo más que la capacidad de sus voces, creando entretenidas, cuando no hilarantes, interpretaciones teatrales de sus textos. Es difícil destacar unas piezas sobre otras, pero de la primera parte, además del espectacular tributo a Carl Orff (O Fortuna, velut luna estatu variabilis), hay que anotar como sobresalientes 'Iste mundus furibundus falsa prestat gaudia' (“La ley carnal y mortal es muy transitoria.

Huye, pasa como una sombra, que no es corpórea”) y 'Gedeonis area' (“En la era de Gedeón, la lana está extendida, la polilla devora el manto real, la paja abunda, el grano está enterrado”). La segunda mitad, abierta con una sobresaliente recreación instrumental de 'Olim sudor Herculis', propuso ejecuciones sabrosas como 'Veris dulcis in temporis' (“Mira, los árboles florecen, los pájaros cantan lascivamente, por lo tanto, las vírgenes se entibian, dulce amor”), en un travieso yescenificado diálogo de voces masculinas y femeninas; la muy etílica y divertida 'In taberna quando sumus' (“Cuando estamos en la taberna, no nos interesa donde sentarnos, sino el apresurarnos al juego que siempre nos hace sudar”), con los dos cantantes bajos alzando el vaso y la posterior respuesta del resto del coro y de todos los músicos, y la ya mencionada 'Bache, bene venies', una gran juerga final con los cantantes haciendo su trabajo entre el público. Hubo bis, claro (otro fragmento de tributo a Carl Orff), pero para entonces ya habían pasado por el escenario todos los radiantes rebeldes medievales sin causa.

En un festival imprescindible, que este año ha contado con una atractiva, variada y arriesgada sección dedicada a Bach, el concierto final de Magraner y su troupe fue como una despedida con fuegos artificiales. No por el artificio, claro, sino por el brillo. Nos vemos En el Camino.