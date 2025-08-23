La música de Mauricio Aznar resonará en el Pueblo Viejo de Belchite con el concierto de la Estrella Azul Live
La actuación forma parte de la programación 'Aragón, tierra de cultura' y tendrá lugar el 29 de agosto
'Aragón, tierra de cultura' llegará de nuevo al Pueblo Viejo de Belchite, en esta ocasión con un concierto de La Estrella Azul Live, que rendirá homenaje y recordará las canciones del músico zaragozano Mauricio Aznar. Las direcciones generales de Cultura y Turismo del Gobierno autonómico organizan esta programación con el objetivo de llevar la cultura de ADN cien por cien aragonés a todo el territorio de la comunidad.
De este modo, el viernes 29 de agosto, a las 21.00 horas, tendrá lugar este concierto especial en el que las canciones de Mauricio Aznar, presentes en la película 'La estrella azul', de Javier Macipe, resonarán en el Pueblo Viejo de Belchite. El concierto estará abierto al público de manera gratuita hasta completar aforo.
A través de una fusión única de rock and roll y folclore latinoamericano, el grupo homenaje a Mauricio Aznar, surgido gracias a la película, invita a revivir el viaje del músico, el protagonista de la historia y autor de la icónica canción 'Apuesta por el rock and roll', en una experiencia musical que conecta a España y Latinoamérica de una forma muy especial.
La energía del protagonista le da un aire teatral al concierto, intercalando monólogos que cuentan el fascinante viaje de Mauricio Aznar del rock and roll más rebelde hasta la esencia del folclore latinoamericano.
Con la presencia de Pepe Lorente, protagonista del filme, y Javier Macipe, director de la película, y músico, al frente, la banda se acompaña de músicos de gran talento como Guillermo Mata, Alberto Solobera, Johnny Sierra y Carlos Páramo. En sus actuaciones, la banda lleva la magia de la película al escenario.
