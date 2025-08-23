‘Réquiem por un campesino español’ regresa a Arándiga 40 años después

Arándiga ha viajado al pasado este sábado. Concretamente, se ha trasladado 40 años atrás para revivir uno de los episodios más importantes de su historia. Hace cuatro décadas, la localidad zaragozana fue el escenario en el que se rodaron algunas de las escenas de la adaptación cinematográfica de la novela 'Réquiem de un campesino español', de Ramón J. Sender. Esta tarde noche, el municipio ha vuelto a reunirse para celebrar el aniversario de un rodaje histórico.

La cita que se ha llevado a cabo este sábado ha convertido la era de la ermita de Arándiga en un espacio de picnic, música y cine de verano bajo bajo el sello Film-nic. Los vecinos, tanto de la propia localidad zaragozana como de las más cercanas, han tenido la oportunidad de disfrutar de su memoria colectiva con un programa en el que se sucedieron diversas actividades. Dicha iniciativa había recibido incluso el guiño y la aprobación de unos de los actores más importantes del panorama nacional: Antonio Banderas. «Una bonita propuesta ¡Que la disfrutéis mucho!», rezaba el tuit publicado por el intérprete malagueño. Un gesto que subraya el vínculo emocional que sigue generando esta obra en quienes la hicieron posible.

Las Traidoras para abrir boca

La tarde se ha abierto con Las Traidoras, proyecto nacido en 2024 en Remolee, el club de lectura de la Biblioteca de Remolinos. La propuesta ha reunido a cuatro músicas y una profesora de Literatura que, entre palabra y canción, guiaron a los espectadores en un viaje literario y musical tan conmovedor como necesario.

El público ha respondido para celebrar el aniversario del rodaje. / ARÁNDIGA

A continuación, se ha celebrado un coloquio con vecinos y vecinas que estuvieron presentes en el rodaje hace 40 años—incluida la peluquera del equipo—, y se ha proyectado por primera vez una selección de imágenes nunca antes vistas de entonces: la digitalización de una cinta doméstica con el «cómo se hizo» del rodaje en Arándiga. La jornada ha concluido con un pase de la película.

La jornada ha dejado un ambiente inmejorable en el municipio. Y es que para Arándiga la memoria histórica ha estado siempre muy presente y la comunidad se reconoce en la historia que narra este Réquiem: hoy, aquellos niños son adultos, muchos protagonistas son ya personas mayores y algunos vecinos han fallecido