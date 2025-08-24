Juan Bolea (escritor): "La película ‘Parecido a un asesinato’ aspira a los Goya"

A poco más de dos meses para el estreno de la adaptación cinematográfica de su novela 'Parecido a un asesinato', el escritor Juan Bolea no siente ningún tipo de nerviosismo. El autor, Premio de las letras aragonesas, tuvo la oportunidad de asistir en exclusiva a un pase de la película que narra su historia y su satisfacción a la salida de la sala, asegura, fue «tremenda». «No es habitual que el director realice una adaptación fiel de la novela y al mismo tiempo consiga trasladarla al lenguaje cinematográfico de una manera pura y eficaz como se hace en esta ocasión», valora Bolea. Para promocionar el filme, la editorial Al Revés publica este lunes una reedición de la novela para volver a disfrutar de este 'thriller' psicológico.

El autor no puede evitar recordar cómo se inició este proyecto que ya está a punto de salir del horno. «'Parecido a un asesinato' la publiqué en 2015 y tuvo buenas críticas. Poco después, la leyó Ramiro Acero (productor) y se la trasladó a Antonio Hernández (director). Este, nada más leerla, se puso en contacto conmigo y me visitó en Zaragoza porque estaba decidido a transformarla en película», explica. La producción se puso en marcha con un importante presupuesto y un destacado elenco que, no sin haber sufrido las dificultades de la pandemia, verá la luz el 3 de octubre.

«Estoy muy agradecido con Antonio Hernández por mantener la fidelidad de la historia. Él siempre cita la novela como punto de partida y creo que su trabajo aspira a los premios Goya», augura Bolea. 'Parecido a un asesinato' tiene una trama muy particular con mucho contenido psicológico. El propio autor destaca de la película la «graduación» que se ha hecho de la acción utilizando los 'flashbacks'. «El público va a poder ver escenas que quizá se le han escapado incluso desde la perspectiva de otros personajes», indica el escritor.

Blanca Suárez es una de las protagonistas de la adaptación al cine de 'Parecido a un asesinato'. / Servicio Especial

Desde el punto de vista de Bolea, Antonio Hernández ha conseguido que una historia tan especial como esta, con tantos elementos disrruptivos, no solo no pierda ritmo sino que incluso gane en profundidad e intensidad. «Lo que Antonio vio en la novela fue un 'thriller' donde el estudio psicológico de los personajes es muy original. Ese dibujo psicológico que realizan los cuatro personajes principales rompe por completo con los esquemas tradicionales y aparece como algo novedoso», señala Bolea.

En la película, Eva (Blanca Suárez) vive un momento feliz, con una nueva pareja, Nazario (Eduardo Noriega), escritor de éxito, y su hija, Alicia (Claudia Mora), una adolescente con la que espera congeniar; por fin tiene una familia que le permitirá olvidar el pasado. Pero no será tan fácil. El horror que sufrió con José (Tamar Novas), su exmarido, un policía posesivo y violento vuelve para amenazar su paraíso; de nada le servirá esconderse en el refugio de su infancia, nada podrá protegerla. Será un viaje hacia el miedo, hasta un lugar de consecuencias terribles que afectarán a todos, pero nada es lo que parece.

Bolea ha disfrutado al máximo del proceso de adaptación al cine de una de sus novelas, cuyo rodaje se desarrolló en gran parte en la provincia de Huesca. El autor desea repetir la experiencia y se ha puesto en marcha para llevar su última novela a la gran pantalla. «'Casa de indianos' está teniendo críticas extraordinarias. Tiene una trama de novela policiaca que creo que sería muy interesante adaptar al cine. He iniciado los contactos para desarrollarla. Sé que llevará tiempo y esfuerzo, pero es algo que me genera mucha ilusión», expresa