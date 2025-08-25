La compañía Zootropo Teatro homenajea a Gila en su nueva gira

El espectáculo hará escala en Aragón, con actuaciones en las provincias de Zaragoza (Sofuentes) y Teruel (Ejulve, Calanda y Gargallo). También se podrá ver en poblaciones como Ciudad Real, Soria, Gijón, Ponferrada (León), Pola de Lena (Asturias) o Guardo (Palencia) y en otras que destacan por su alto valor paisajístico e histórico pertenecientes a las provincias de Guadalajara, Asturias, Álava, Palencia, León, Cuenca, La Rioja o Burgos. Pasará por 6 comunidades hasta finales de junio de 2026. Todas las actuaciones serán con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Gila en el Teatro de la Estación

La obra tendrá su espacio en Zaragoza, del 26 al 28 de diciembre, en el Teatro de la Estación. Será el cierre de su programación de 2025.

"Es una satisfacción enorme poder compartir nuestro pequeño homenaje a Gila con públicos tan diversos, muchos de ellos alejados de los grandes circuitos teatrales", ha manifestado el director y protagonista del montaje, Mariano Lasheras, quien cree que en las salas pequeñas "se genera una complicidad especial con el espectador".

Mariano Lasheras es el actor encargado de revivir el espíritu de Miguel Gila en una sucesión de llamadas absurdas y reveladoras, reinterpretando su célebre "llamada al enemigo" en clave de siglo XXI.

Homenaje sin imitación

Escrita por Daniel Nesquens y Pepe Serrano, la obra rinde homenaje sin imitar, con el respaldo de la familia del humorista. De hecho, su hija Malena, presente en el estreno de la obra en Zaragoza, ha asegurado que su padre "habría disfrutado mucho con esta propuesta teatral tan próxima a su manera de hacer humor".

Esta comedia hilarante invita a reflexionar sobre la vida moderna a través de la sátira, con un equipo artístico en el que figuran Mía Sánchez y Fernando Lasheras, en el diseño del espacio escénico; Paco de Miguel en la dirección técnica e iluminación y pequeños cameos; Raquel Poblador (Obsidiana Atelier) en el vestuario con guiños al icónico atuendo de Gila; y Elisa Arguilé, cuyo cartel rinde homenaje a la revista La Codorniz, publicación en la que Gila colaboró en su faceta de dibujante de cómics.

Teatro y transición justa

La obra está subvencionada por el Gobierno de Aragón. Por otra parte, una parte importante de estas actuaciones se enmarca en el programa Dinamiz-ARTj, una iniciativa del Instituto para la Transición Justa (ITJ), gestionada por la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) desde 2022.

Su tercera edición llega a 197 municipios de transición justa en toda España con el objetivo de dinamizar la vida cultural, atraer visitantes y enriquecer la oferta turística en entornos de gran valor paisajístico y medioambiental. El programa también busca revitalizar espacios escénicos, especialmente aquellos vinculados al patrimonio minero-industrial, y reforzar el arraigo fomentando el talento artístico local.