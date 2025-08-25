Décimo aniversario del Festival Carabolas de Bronchales

Hasta 28 artistas de diez compañías nacionales e internacionales actuarán en esta cita gratuita y para toda la familia, que se ha convertido en uno de los eventos veraniegos imprescindibles de la provincia de Teruel.

“Un año más, hemos optado por ofrecer una programación plural, divertida, participativa y muy visual”, asegura el programador, Pascual Herrera, de la empresa organizadora Embolicarte Scoop. “No faltarán títeres y clown provocadores, seña del festival, pero el público también podrá disfrutar de una instalación de juegos, zepelines, cuentos con máscaras y teatro cómico”, añade Herrera. El festival Carabolas está patrocinado por el Ayuntamiento de Bronchales y la Comarca Sierra de Albarracín. Las actuaciones se desarrollan en cinco espacios diferentes, cuatro de ellos al aire libre.

Para todos los público y gratis

De las diez compañías que actuarán en Bronchales, cuatro son aragonesas, otras cuatro proceden de Cataluña, una llega desde Andalucía y otra desde Argentina. Por disciplinas artísticas, cuatro son de títeres, dos son clown, dos son pasacalles, una es teatro y otra se trata de una instalación de juegos interactiva.

Todos los espectáculos son gratuitos y aptos para todos los públicos, a excepción de la obra de teatro ‘Madre mía!!!’, de Marisol Aznar. Esta última está recomendada para mayores de 12 años y para la que será necesario adquirir entrada, con un coste de 5 euros. Las entradas se venderán en la Oficina de Turismo y antes del comienzo del espectáculo, en el Pabellón Municipal.

Tres días de diversión

El viernes 29 de agosto, a las 22.30 horas, la compañía El Carromato Teatro inaugurará el festival Carabolas con un espectáculo nunca visto en Aragón: Big Dancers, una propuesta muy visual, con títeres gigantes y luminosos.

Al día siguiente, sábado 30 de agosto por la mañana, la programación despertará con el espectáculo itinerante repleto de efectos de Los Chocolitos de El Sindicato de Monstruos. Justo después será el turno del clown Loco Brusca en 'The train...is gone!!!': un divertido vagabundo que pierde el tren, pero decide divertir al público que espera.

Por la tarde, a partir de las 16.00 horas, llegan 'Los Juegos de Gepetto' de Almozandia Teatro, una instalación interactiva que hará las delicias de toda la familia. A continuación, 'Un carro de cuentos', de La Guilla Teatro, y el pasacalles 'Zepelin' de La Baldufa.

El circo llegará a la Pista Deportiva de la mano de CIA Vermut con el espectáculo 'La Paradeta'. Malabares con naranjas y cuchillos, una fiesta en la pértiga china, equilibrios imposibles y alguna que otra caída con la que será imposible no reírse.

El broche del sábado, a las 22.30 horas, lo pondrá el monólogo de Marisol Aznar, que abordará la maternidad con un enfoque divertido, irreverente, a veces tierno, pero sobre todo con mucho humor.

Actuación del Festival Carabolas 2024 / El Festival

Para finalizar el festival, el 31 de agosto arrancará con la compañía Tachán Teatro, que ofrecerá su espectáculo de títeres musicales 'I Feel Good', a ritmo de góspel y rock&roll. 'Klimatolocos' de K de Calle cerrará la programación, con un viaje a través del mundo de los sueños y la imaginación.

La localidad de Bronchales ofrece todos los servicios necesarios para las familias que visitan el festival, ya que dispone de numerosas opciones para alojarse y comer, además de un parque público como zona de recreo y una oficina de turismo en la que obtener información del propio festival, así como del pueblo y zonas cercanas.