El Festival de los Castillos despide su octava edición en Fraga por todo lo alto

Desde el viernes 29 hasta el domingo 31, la localidad oscense de Fraga se prepara para tres días llenos de danza, música y teatro con los que finalizará la actual edición del Festival de los Catillos.

El escenario de Lo castell de Fraga abrirá el fin de semana, el viernes 29 a las 20.00 horas, con el bailarín Miguel Jiménez bailará 'Être', una pieza de danza-teatro que conjuga filosofía, palabra y movimiento a través de las técnicas del teatro físico y la danza contemporánea y que plantea preguntas vitales. La obra se presenta como un encuentro en el que el espectador se sitúa como único protagonista del drama. Un discurso íntimo, poético y reflexivo que busca ofrecer una nueva perspectiva sobre aquello a lo que llamamos identidad.

En el mismo lugar, a las 23.00 horas, la cantante, guitarrista y compositora Greta Borszewski 'Grex', podrá música a lo cotidiano. Con sus sencillos y las divertidas canciones que sube en las redes donde explica sus vivencias personales, sus sentimientos y sus pensamientos, ha conseguido hacerse un nombre en el ámbito musical. En 2021 pasó por La Voz de Antena 3. Con un amplio rango de géneros musicales diferentes, Grex vive su vida acompañada de la música.

Cartel del Festival de los Castillos en Fraga / Festival de los Castillos

El sábado 30, a las 20.00 horas, en el exterior lateral del castillo, llega Victoria P. Miranda con el espectáculo de danza 'And then…', inspirado en que comprender el proceso del cambio como algo natural y hermoso el cambio es inevitable y puede llevarnos a resultados maravillosos, incluso si implica dejar atrás lo conocido y enfrentar lo desconocido.

La Estrella Azul en la noche de Fraga

Ese mismo día, sábado 30, a las 23.00 horas tendrá lugar el concierto de La Estrella Azul. La aclamada película, que ha cosechado dos Premios Goya, cobra vida en el escenario con su banda homónima formada por Pepe Lorente, protagonista de la película, y el director de la misma, Javier Macipe. La banda se acompaña de músicos de gran talento como Guillermo Mata, Alberto Solobera, Johnny Sierra y Carlos Páramo.

A través de una fusión única de rock and roll y folclore latinoamericano, la banda nos invita a revivir el viaje de Mauricio Aznar, el protagonista de la historia y autor de la icónica canción 'Apuesta por el rock and roll', en una experiencia musical que conecta a España y Latinoamérica de una forma muy especial. La energía del protagonista le da un aire teatral al concierto, intercalando monólogos que nos cuentan el fascinante viaje de Mauricio, del rock and roll más rebelde hasta la esencia del folclore latinoamericano. La banda ofrece una gira limitada, llevando la magia de la película a los escenarios.

Los días 29 y 30, en la zona exterior de Lo Castell, entre actuaciones, se podrá reponer fuerzas en la zona de 'food-trucks' con la ambientación musical de los Dj’s Guillems y Put1, respectivamente.

Poesía y techno para la despedida

Finalmente, la octava edición del Festival de los Castillos se despide el domingo 31 de agosto, a las 20.00 horas en el mirador de Lo Castell, con Tobetta. Presentan un espectáculo de poesía y techno llevado a cabo por Judit Cortina y Francesc Cuéllar. Este recital de poesía con música techno nace a partir del poemario ‘Nueve lugares hostiles donde gritar’, publicado por Cuéllar en 2020. Los poemas recorren la vida de un ser nacido bajo las influencias, dogmas y creencias cristianas y que nos sitúan "entre la religión/educación y el descubrimiento de uno mismo". Un espectáculo que, a modo de décimo poema, se sitúa en un lugar hostil que invita a gritar y que acompaña al protagonista hasta la necesidad de cerrar una etapa.

En esta ocasión, todos los actos programados serán gratuitos, hasta completar aforo.

Así, se cierra el ciclo de la octava edición del Festival de los Castillos 2025, que apuesta por la música y las artes en vivo en espacios patrimoniales, acercando el talento local y nacional a municipios con un gran valor histórico y cultural. Este año, entre el 20 de junio y el 31 de agosto se han celebrado 35 actuaciones en once municipios que conservan fortalezas históricas.