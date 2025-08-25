John Simm, el actor sin histrionismos que hace bueno todo en lo que sale 

¿Hay que ver 'Yo, Jack Wright' (Movistar Plus+, desde el martes, día 26)? Probablemente no, a menos que sea usted un completista de John Simm y sepa que este actor sin histrionismos hace bueno, en cierto modo, todo aquello en lo que sale. Esta especie de 'Succession' en clave de misterio de asesinato parece casi buena gracias a la labor de sus intérpretes, entre ellos Simm como Gray Wright, primogénito de un magnate del ladrillo que aparece muerto en lo que parece, salvo por algún detalle chirriante, un suicidio. La pregunta principal de la serie es el sempiterno '¿quién lo hizo?', pero para Gray es otra bien distinta: "¿Cómo puede ser que mi padre me dejara tan poco en herencia?". A su hija Emily (Ruby Ashbourne Serkis) no le extraña en absoluto que su abuelo fuera tan rácano con un hombre de conocida irresponsabilidad y poco tacto incluso con sus más allegados.

Que Gray sea productor musical encaja con la biografía de Simm. Su padre (no biológico, algo que descubrió el año pasado en un programa de ITV) fue Ronald Simm, un músico de Manchester que le enseñó a tocar la guitarra y se lo llevó a dar conciertos cuando el chaval tenía solo 12 años. El aprendiz se convirtió en maestro: su banda Magic Alex (bautizada así en honor al gurú tecnológico griego de los Beatles) abrió para Echo & The Bunnymen en dos giras; John fue invitado por Ian McCulloch, líder de aquellos, a tocar en su disco en solitario 'Slideling' de 2003.

Obseso de los Beatles

Cuando en ‘The Guardian’ le pidieron que se definiera en pocas palabras, Simm contestó: "Obseso de los Beatles". Esta pasión por la música explica que al principio de su carrera lo viéramos en 'Human traffic', equivalente galés y aún más 'clubber' de 'Trainspotting', o como el Bernard Sumner de New Order en '24 hour party people', aquel recorrido por la escena musical de Manchester entre 1976 y 1992. Con su director, el ecléctico Michael Winterbottom, repitió en otras dos de sus mejores películas, 'Wonderland' y la rodada a lo largo de cinco años 'Everyday'.

Clásico con 'remake' español

Hubo un tiempo en que quiso ser Brad Pitt, actor que a punto estuvo de robarle el papel protagonista en el 'remake' de Hollywood de una de sus series, el 'thriller' político de 2003 'La sombra del poder' (finalmente fue Russell Crowe quien se lo quitó). Pero se tuvo que conformar (no es el peor consuelo) con convertirse en estrella de las series británicas, sobre todo tras el estreno de 'Life on Mars', aquella serie astuta y esteta sobre un inspector de policía transportado hasta 1973 después de sufrir un atropello. Acompañado por el arisco inspector jefe Gene Hunt (Philip Glenister), investigaba una serie de crímenes de modus operandi familiar. Y se dejaba distraer por su colega Annie Cartwright (Liz White), lo mejor de los 70.

Como con 'La sombra del poder', hubo 'remake' estadounidense, esta vez como una serie en la que brillaban Harvey Keitel como Gene y Gretchen Mol como Annie. Algo más inesperado fue el 'remake' español de Antena 3, que adaptaba las referencias culturales incluso en el título: 'La chica de ayer', en un guiño a Nacha Pop, aunque en el 1977 de la acción todavía faltaran tres años para que la canción se publicara.

Un hito llamado 'Grace'

En 2007, Simm debutó como encarnación del villano El Amo en la tercera temporada del revival de 'Doctor Who'. Tres años después, cuando empezaba a acostumbrarse a los ritmos de la tele, se metió a sí mismo en problemas aceptando ser Hamlet en el West End de Londres. En la última década y media ha ido alternando trabajos escénicos con series como 'Mad dogs', 'Exile', 'The village', 'Prey' o, por supuesto, 'Grace', en la que ha hecho el papel de su vida, según buena parte de la prensa británica. Simm saca su mejor lado taciturno y torturado como la más famosa creación de Peter James, el comisario de policía Roy Grace, al que la desaparición de su mujer le hace apoyarse cada vez más en métodos poco ortodoxos. Simm hacía nuevo (y bueno) lo viejo a base de tranquila maestría. Ya no está disponible en Movistar Plus+, pero… siempre nos queda 'Yo, Jack Wright'.

