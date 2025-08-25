La jornada Huescómic volverá a llenar de viñetas la capital oscense

Huescómic, la jornada de cómic de Huesca, comenzará el 12 de septiembre con la apertura de la exposición ‘Autoras de cómic contra la IA generativa’ y la posterior charla de la dibujante Sara Soler, en la Biblioteca Ramón J. Sender, sobre si la inteligencia artificial generativa podrá acabar con los cómics.

El sábado 13 de septiembre, en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner se reunirán además autoras como Irene Márquez, Mamen Moreu o Alba Cardona, y se concentrarán los puestos de editoriales y fanzines.

Cómic e IA generativa

El Colectivo de Autoras de Cómic lanzó a principios de año la campaña ‘Autoras de cómic en contra de la IA generativa’, con el objetivo de abrir un debate profundo sobre la explotación masiva de obras protegidas por los derechos de autoría para modelar las inteligencias artificiales.

En la actualidad, los marcos normativos ofrecen una gran desprotección para los creadores ya que, según ha explicado el Ayuntamiento de Huesca, las grandes firmas de IA "expolian el talento de los artistas para obtener beneficios".

En este debate, las creadoras no rechazan el uso de la IA pero sí solicitan garantías para los derechos de dibujantes, rotulistas, guionistas, traductoras y otras profesionales del sector del cómic.

Como parte de esta campaña, se llevó a cabo una exposición colectiva con 88 ilustraciones que se pudo ver en el pasado Cómic Barcelona y que llega a Huesca con una selección de 15 imágenes firmadas por autoras como Carla Berrocal, Aroha Travé, Cristina Durán o Natacha Bustos, entre otras.

En la exposición también participa Sara Soler, la autora de ‘Us’ y ‘Temporada de Brujas’, que ofrecerá una charla para abordar los riesgos de la IA generativa para el sector del cómic desde un punto de vista creativo, de derechos de autoría, economía de los profesionales y amenaza para los lectores y lectoras.

Huescómic está organizada por el Ayuntamiento de Huesca, en colaboración con el medio especializado Viñetario.com.