Marisol Aznar recibirá el premio ‘Pan y Rosas’ de la Muestra de Cine de Mujeres de Huesca
La actriz aragonesa Marisol Aznar recibirá el galardón 'Pan y Rosas' de la XXV Muestra de Cine realizado por Mujeres de Huesca, en reconocimiento a su aportación al cine y la televisión, su talento y su compromiso creativo.
El Periódico de Aragón
La Asociación Oscense Pan y Rosas quiere destacar la relevancia de Marisol Aznar como referente de la comedia, un género históricamente infravalorado, donde ha abordado temas cotidianos con inteligencia y originalidad, abriendo camino para nuevas generaciones de actrices y creadoras, según ha informado en un comunicado.
Creado para celebrar el talento, la creatividad y la dedicación de las profesionales involucradas en la creación audiovisual, el Premio Pan y Rosas es un galardón que se otorga cada año a una mujer destacada en la industria cinematográfica cuyo trabajo suponga un paso significativo hacia la equidad de género y la diversidad en la industria.
Marisol Aznar, actriz y guionista
Marisol Aznar, una de las figuras más destacadas del panorama audiovisual aragonés, ha desarrollado una trayectoria polifacética como actriz de cine, televisión y teatro, además de consolidarse como una de las guionistas más reconocidas gracias a su trabajo en programas emblemáticos, como Oregón TV (2007-2025) de Aragón Televisión.
La actriz zaragozana ha participado también en otros programas como 'Más te vale XXL' (Canal +), 'Vaya Comunidad' y 'Que viene el lobo', además de series de televisión como 'El Asfalto' (Amazon Prime) y 'Vamos, Juan' (Movistar +).
En cine ha trabajado en películas populares como 'La tribu', de Fernando Colomo, 'Perdiendo el este', de Nacho García Velilla y Paco Caballero, y 'Bendita calamidad', de Gaizka Urresti.
Como fundadora de la compañía Los McClown, escribió y protagonizó espectáculos que giraron por toda España, y ha colaborado con relevantes compañías teatrales como Teatro de la Estación, Tranvía Teatro o Luna de Arena entre otras.
Entre los premios nacionales que ha recibido destacan el Premio Iris, el Premio Pello Sarasola, el Premio Aquí TV y el Sabina de Plata.
- 40 años de la caravana de mujeres de Plan: 'Veníamos contentas, a pasarlo bien
- Cuatro pueblos recuperados del Pirineo batallan contra el Gobierno de Aragón para renovar su cesión
- La crónica del Real Zaragoza-Andorra (1-3). Un bautismo de horror
- Víctor Serrano: 'Estamos valorando que la propuesta de Vía Hispanidad sea más comedida y pueda satisfacer a los vecinos
- La víctima de una paliza indiscriminada en Zaragoza recibe el alta: amnésico, con cuatro placas y la cara 'cosida
- Así ha sido el estreno en Liga del Ibercaja Estadio: aprueba en logística, suspende en lo demás y se repiten los atascos
- El Zaragoza irreconocible de Gabi y los fichajes pendientes de Txema Indias
- Se desvela el motivo por el que Makoke ha cancelado su boda: “Ya no se casan”