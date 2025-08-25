Marisol Aznar recibirá el premio ‘Pan y Rosas’ de la Muestra de Cine de Mujeres de Huesca

La Asociación Oscense Pan y Rosas quiere destacar la relevancia de Marisol Aznar como referente de la comedia, un género históricamente infravalorado, donde ha abordado temas cotidianos con inteligencia y originalidad, abriendo camino para nuevas generaciones de actrices y creadoras, según ha informado en un comunicado.

Creado para celebrar el talento, la creatividad y la dedicación de las profesionales involucradas en la creación audiovisual, el Premio Pan y Rosas es un galardón que se otorga cada año a una mujer destacada en la industria cinematográfica cuyo trabajo suponga un paso significativo hacia la equidad de género y la diversidad en la industria.

Marisol Aznar, actriz y guionista

Marisol Aznar, una de las figuras más destacadas del panorama audiovisual aragonés, ha desarrollado una trayectoria polifacética como actriz de cine, televisión y teatro, además de consolidarse como una de las guionistas más reconocidas gracias a su trabajo en programas emblemáticos, como Oregón TV (2007-2025) de Aragón Televisión.

La actriz zaragozana ha participado también en otros programas como 'Más te vale XXL' (Canal +), 'Vaya Comunidad' y 'Que viene el lobo', además de series de televisión como 'El Asfalto' (Amazon Prime) y 'Vamos, Juan' (Movistar +).

En cine ha trabajado en películas populares como 'La tribu', de Fernando Colomo, 'Perdiendo el este', de Nacho García Velilla y Paco Caballero, y 'Bendita calamidad', de Gaizka Urresti.

Como fundadora de la compañía Los McClown, escribió y protagonizó espectáculos que giraron por toda España, y ha colaborado con relevantes compañías teatrales como Teatro de la Estación, Tranvía Teatro o Luna de Arena entre otras.

Entre los premios nacionales que ha recibido destacan el Premio Iris, el Premio Pello Sarasola, el Premio Aquí TV y el Sabina de Plata.