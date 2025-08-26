Amaral recuerda a Manuel de la Calva: "Aquel día en el Sonorama hablamos de Jimmy Page y de mil historias maravillosas"

El mundo de la música y las artes ha reaccionado con tristeza al fallecimiento, este martes, de Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico, uno de los grupos más populares del pop español de mediados del siglo XX.

Su compañero y "amigo del alma" Ramón Arcusa ha sido el primero en reaccionar a través de las redes sociales: "No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida", ha señalado.

La SGAE, a la que perteneció desde 1960 y donde registró 766 obras, ha resaltado que su repertorio es "capital" para entender la música en español durante varias décadas. "No hay palabras para agradecerle su obra, que sin duda seguirán recordando las próximas generaciones".

Estas han sido otras de las reacciones más destacadas hasta el momento en redes sociales:

Carlos Baute: "Tengo la suerte de decir que canté con el Dúo Dinámico, Manolo y Ramón fueron siempre unos profesionales y, sobre todo, unas personas encantadoras. Me quedo con el recuerdo de aquellos momentos. Tu música y tu espíritu vivirán para siempre, tu legado es eterno. Manolo. Descansa en paz".

Amaral ha colgado una foto conjunta de su paso por el Sonorama en 2016: "Aquel día hablamos de música, de Jimmy Page y de mil historias maravillosas después de toda una vida en los escenarios. Con esta foto junto al Dúo Dinámico en el festival Sonorama queremos recordar a Manuel de la Calva y mandar un gran abrazo a sus familiares y amigos".

Francisco (cantante): "Mi querido amigo, que Dios te tenga en su gloria y feliz viaje! Nos dejas un sabor amargo, toda una institución en el mundo de la música, la banda sonora de nuestra juventud, gran artista y mejor persona. Te echaremos de menos".

José Manuel Soto (cantante): "Gran tipo, su música, vuestra música, alegre y optimista, acompañó a varias generaciones de españoles, en otros tiempos mejores, cargados de ilusión y esperanza".

Javier Herrero de Los Pecos: "Hoy para mí es un día muy triste. Tanto Pedro como yo acompañamos en el sentimiento a toda su familia y amigos íntimos por su fallecimiento. Se nos ha ido uno de los más grandes como persona y como músico. Siempre fuiste el espejo donde poder mirarme".

Pedro Ruiz (humorista y presentador): "He querido mucho a Manuel de la Calva. Me acaban de decir que nos ha dejado. Pocas personas en el mundo del espectáculo como él y Ramón. Siempre alegría de verles. Lo siento muchísimo".