La Diputación de Zaragoza concede 200.000 euros en ayudas a bandas de música de la provincia

La Diputación de Zaragoza ha concedido ayudas por valor de 200.000 euros a 31 bandas de música de la provincia resolviendo así la convocatoria con la que cada año apoya a este tipo de agrupaciones musicales. El objetivo de estas subvenciones es contribuir a fomentar la cultura y la formación musical en los municipios zaragozanos además de impulsar la enseñanza y el aprendizaje musical, de forma que estas bandas se conviertan en centros de formación garantizando al mismo tiempo su continuidad.

Con este tipo de ayudas, las bandas podrán sufragar parte del coste de los cursos, seminarios u otras actividades formativas que se impartan a los miembros de dichas bandas para atender los gastos que corresponden a la dirección musical y al profesorado que desarrolla su labor de formación musical, así como los gastos de funcionamiento general.

Para la concesión de la subvención a cada entidad, la Diputación de Zaragoza ha tenido en cuenta la cuota de compensación demográfica, el número total de miembros componentes y educándose en proceso formativo, el número total de profesores que imparten clase así como el número de conciertos comprometidos en municipios distintos del suyo propio. Por motivos de limitación presupuestaria, no se asignan cantidades superiores a 10.000 euros.

Música como motor cultural integrador

La música en la provincia de Zaragoza es un motor cultural que fortalece identidades y genera tejido social. A través de coros, bandas, conservatorios y festivales, las iniciativas musicales conectan a los vecinos con sus municipios, fomentando la participación ciudadana y la creatividad. Este impulso artístico ayuda también a la economía local, atrae turismo cultural y proyecta la riqueza patrimonial y natural de la provincia.

La Diputación de Zaragoza se caracteriza por ser una institución preocupada por la cultura y su labor va más allá del apoyo puntual, ya que impulsa proyectos, facilita infraestructuras, promueve la formación y facilita la cooperación entre entidades. Esta institución sitúa a la cultura, y especialmente a la música, como eje estratégico para mejorar la calidad de vida, ampliar oportunidades para artistas y comunidades, y fortalecer la cohesión social en toda la provincia.

31 bandas musicales reciben esta subvención

En esta ocasión, las bandas que han recibido ayudas son la Asociación Banda de Música de Ainzón La Armonía; Asociación Musical Villa de Alagón; Asociación de Amigos de la Música de Alhama de Aragón; Agrupación Musical de Almonacid de la Sierra; Asociación Musical Virgen del Rosario de Alpartir; Agrupación Musical Atecana; Agrupación Musical de Azuara; Escuela de Música de Botorrita Jorge Aliaga; Agrupación Musical Pascual Marquina; Asociación Musical Mariano Gracia de Calatorao; Asociación Cultural de la Escuela municipal de Música de Cosuenda; y la Asociación Cultural Ateneo Música de Ejea de los Caballeros.

También la Asociación Musical La Armónica; Agrupación Musical Banda de Música de Encinacorba; Asociación Cultural Banda de Música de Épila; Asociación de Músicos de Banda Fuentes de Ebro; Asociación Musical Maestro Gregorio Gimeno de La Almunia de Doña Godina; Asociación Banda de Música de Layana; Asociación Musical La Encina de Leciñena; Banda Municipal de Luesia; Sociedad Artístico Musical de Magallón; Agrupación Musical Santa Cecilia de Mallén; Asociación Banda de Música Santa cecilia de Morata de Jalón; Agrupación Musical de Muel; Asociación Musical y Cultural Banda de Música de Novallas; Asociación Musidrola Pedrola; Asociación Musical Villa de Sádaba; Asociación Musical Banda de Tarazona; Agrupación Musical Santa Ana; Unión Musical de Villanueva de Gállego; y Asociación Banda de Música de la Cartuja Baja.