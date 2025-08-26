Heidi llega a los cines de España gracias al estudio tinerfeño 3Doubles

La serie de anime Heidi celebra este año su 50º aniversario y, a modo de homenaje, estos días vuelve a estar de actualidad con el estreno en cines de una nueva aventura de este entrañable personaje. Selectavisión estrenó este viernes 22 de agosto en España Heidi: El rescate del lince, la nueva película de la famosa niña que vivía en los Alpes y que conquistó la televisión en la década de 1970 junto al Abuelo, Pedro, Clara y los numerosos animales que la acompañaron durante los 52 episodios con los que contó la producción. Ahora, Heidi da el salto a la gran pantalla con una nueva y actualizada imagen en animación digital creada por el estudio Sumendi Uhartea, una compañía de la tinerfeña 3Doubles Producciones.

La película que llega a las salas nacionales –y el pasado día 7 se preestrenó en Santa Cruz de Tenerife– para ofrecer una aventura nueva que, no obstante, trata de mantener la esencia de la serie original estrenada 1974 e inspirada en el libro homónimo de la escritora suiza Johanna Spyri. En la nueva cinta, la protagonista demuestra su valentía y sensibilidad al salvar a una familia de linces y su hogar de un codicioso hombre de negocios. De esta forma, busca conectar con el público actual, ofreciendo una historia fresca y emocionante que fomenta la valentía, la amistad y la conservación de la naturaleza. Precisamente, lo que pretende la nueva película es convertirse en la mejor cita para el verano y para toda la familia, ya que combina la nostalgia de la serie clásica con la innovación de la animación digital más actual.

Coproducción internacional

Heidi: El rescate del lince ha sido un salto de calidad para 3Doubles. Así lo afirma la jefa de producción del estudio tinerfeño, Betsabé Vera. La película es una coproducción entre Studio 100 International, 3 Doubles Producciones y Hotel Hungaria Animations (Alemania, España y Bélgica) y está dirigida por Tobias Schwarz y Aizea Roca Berridi. Vera reconoce que este ha sido un trabajo «que nos ha tocado a todos en el estudio, y que nos hacía mucha ilusión poder afrontar». «Está siendo una oportunidad muy buena, no solo para nosotros, sino también para visibilizar la animación que se hace desde Canarias».

Con más de ocho años de experiencia, 3Doubles compagina actualmente diferentes proyectos. Vera explica que están desarrollando unas seis ideas en paralelo con diferentes equipos. «Algunos los cerraremos este año, otros los estamos iniciando y la verdad es que tenemos bastante suerte por todo lo que e nos pone por delante».

Habla además de la gran responsabilidad que ha supuesto para el estudio enfrentarse a este proyecto en el que «creo que hemos hecho un excelente trabajo para conservar los valores originales de la historia». Han querido hacer hincapié en aspectos como la curiosidad y el amor por la naturaleza que profesaba la joven niña de los Alpes, así como su independencia y sus ganas por descubrir el mundo. «Todo eso nos ha hecho muy fácil conectar con los temas más actuales que quiere abordar la película y que harán que muchas personas se sientan identificadas». En este sentido, habla de llamar la atención sobre la necesidad de cuidar la naturaleza, así como sobre las especies que están en peligro de extinción y los problemas que generan las personas avariciosas.

Trabajo minucioso

Desde Canarias, 3Doubles se ha encargado de desarrollar la parte central de la película, todo lo relacionado con la creación en 3D de los personajes y los decorados. «Hemos creado las diferentes escenas, añadiendo todos los elementos necesarios y dándole vida a la acción a través del equipo de animación. Hemos sido como el alma de la cinta», resume Vera. Dentro del trabajo desempeñado por los tinerfeños destaca la minuciosa labor con la falda de Heidi.

El Abuelo vuelve a la pantalla junto a Heidi. / El Día

Con personajes como el Abuelo o Clara, los animadores han sido más fieles al relato original, aunque la jefa de producción reconoce que «hemos querido trabajar con un abuelo más entrañable y menos rígido. Además, Heidi es un poquito más independiente».

Tras el trabajo en la Isla, el producto se envío de nuevo al continente para que los otros estudios participantes se encargaran de añadir la iluminación, los efectos y la composición final de la escena.

Largo recorrido

Al igual que suele ocurrir con las películas de animación, esta también ha tenido un largo recorrido hasta poder ser proyectada en pantalla grande. Tobias Schwarz comenzó a trabajar en el guion y en la búsqueda de lugares para inspirarse en 2002, sin embargo, el proyecto llegó a 3Doubles a comienzos de 2024 y estuvieron prácticamente todo el año inmersos en el universo de Heidi.

Betsabé Vera habla, además, de las ventajas de desarrollar una película a modo de coproducción internacional. En este caso, destaca la «comunicación fluida y casi diaria» que se estableció entre los estudios: «Nosotros hemos aportado el valor de la animación y los demás han aportado el buen hacer en cuanto a las imágenes finales. Juntos hemos llegado más lejos que si lo hubiéramos afrontado de manera individual». Este no es, no obstante, el primer proyecto que desarrollan de manera conjunta pero sí, afirma, «el de mayor calidad hasta el momento».