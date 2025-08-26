La sala zaragozana Rock & Blues cierra esta semana el ciclo 'Carretera y manta'

El ciclo 'Carretera y Manta' del Rock & Blues, que ha llenado de música las noches de verano zaragozanas, llega esta semana a su fin y para cerrar esta segunda edición con la actuación en la sala de Lovesick Duo, Sergi Estella y Rosalie Cunningham.

Este miércoles, 27 de agosto, será la actuación de Lovesick Duo. Se trata de una banda italiana que comenzaron dos músicos de Bolonia, ambos multiinstrumentistas, cuyas influencias están profundamente arraigadas en el country americano, el rock n'roll y el western swing de los años 40 y 50.

Su propuesta es una inmersión total en el country-western y rockabilly añejo, tanto en sonido como imagen, instrumentos vintage y temáticas. Música de raíces americanas del pasado siglo, combinando las maneras de rock n' roll cincuentero de la guitarra de Pianezza con el estilo de Alinovi al contrabajo, que mezcla el slap con las influencias del country y el jazz. Han editado tanto material propio, como el disco 'All Over Again' de 2021, como revisando cancioneros clásicos, centrados en la era dorada de la música country.

Los italianos Lovesick Duo están de gira por España / Lovesick Duo

Un trayectoria que les ha valido una nominación a los American Western Artists Award, ser invitados al escenario de Casa Sanremo, por la 71 edición del Festival de la Canción Italiana, y a ver sus canciones incluidas en varias películas, unido a una inagotable actividad en directo que les hace ofrecer alrededor de 120 actuaciones cada año.

Sergi Estella y Rosalie Cunningham el fin de semana

El sábado, 30 de agosto, se podrá disfrutar de Sergi Estella, el 'one man band' de Rubí (Barcelona), que crea sus propios instrumentos con cualquier objeto. Este músico multiinstrumentista toca la batería con los pies, mientras rasca instrumentos hechos por él mismo, instrumentos tan únicos como una escoba eléctrica o una guitarra hecha con latas de cerveza. La música de Sergi Estella está influenciada sobre todo por estilos como el blues, el folk y el rock. Con su formación atípica y sus instrumentos caseros, el sonido de Sergi Estella consigue esa crudeza y autenticidad que le caracterizan.

Cerrará el ciclo el domingo, día 31, Rosalie Cunningham, que regresa a Zaragoza tras arrasar en su primera gira española el pasado noviembre y de colgar un par de veces el cartel de 'sold out'. La heterogénea artista británica presentará en Zaragoza su aclamado nuevo álbum 'To Shoot Another Day' acompañada de su banda.

Tras finiquitar su anterior proyecto con la banda Psychprog Purson en 2016, la cantante, compositora y multiinstrumentista se ha centrado en su carrera en solitario, dando rienda suelta a una imaginación y creatividad donde es posible combinar pop y psicodelia. Sus anteriores álbumes son 'Rosalie Cunningham' y 'Two Piece Puzzle'.

Tanto la entrada para ver a Lovesick Duo como a Sergi Estella será gratuita hasta completar aforo y las actuaciones comenzarán a las 21.00 horas. En el caso del concierto de Rosalie Cunnigham, comenzará a las 20.00 horas y la entrada tiene un coste de 15 euros en venta anticipada.