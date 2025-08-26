Teruel se convierte un año más en un gran plató de cine gracias al Desafío Buñuel

La capital turolense se volverá a convertir esta semana en un gran plató de cine gracias al Desafío Buñuel. La octava edición del rally cinematográfico afianzará aún más a una cita totalmente consolidada en la ciudad y que no ha dejado de crecer. La iniciativa surgió hace nueve años en el marco del 800 aniversario de los Amantes de Teruel con un claro propósito: «Rendir tributo al legado del cineasta aragonés Luis Buñuel y llevar la ciudad de Teruel a todo el mundo», dos objetivos que ya se han conseguido en menos de una década. De hecho, varios de los cortos rodados en las pasadas ediciones del rally han sido presentados en festivales de medio mundo.

«Gracias al Desafío, las calles de Teruel se están pudiendo ver en países de toda Europa, así como en México, Japón, China, Argentina, Estados Unidos... Y eso es importante para la imagen de marca de la ciudad», subraya el director de la cita, Pimpi López Juderías, que también destaca el reconocimiento que el festival ha ido adquiriendo en el propio sector: «En los últimos años estamos recibiendo propuestas de guion de las mejores escuelas de cine del país, lo que demuestra el prestigio que hemos alcanzado».

La octava edición echará a andar este miércoles a las 22.30 en El Jardín de la Fundación Amantes de Teruel con la ceremonia inaugural, en la que se presentarán a los cuatro equipos participantes además de proyectar los cortos ganadores en la pasada edición. La ceremonia estará presentada por el actor Rafa Maza.

Foto de familia con todos los participantes en la edición de 2022 del Desafío Buñuel. / Desafío Buñuel

El rally en sí mismo dará comienzo el jueves a las 12.00 horas desde la plaza del Torico. El funcionamiento es de sobra conocido: los equipos deberán rodar sus cortos en solo 48 horas, no podrán exceder los diez minutos de duración y tendrán que incluir al menos dos localizaciones exteriores de la capital turolense. Como todos los años, las obras estarán inspiradas en películas de Buñuel (Belle de Jour es la elegida de esta edición). «Es muy interesante ver cómo los jóvenes revisitan la obra de Buñuel. Este año, por ejemplo, los cuatro equipos van a abordar el tema de la prostitución de una manera diferente», apunta López Juderías.

El festival recibió este año 20 propuestas de guion (la cifra también ha ido creciendo) y finalmente se han seleccionado tres. «Preferimos hacer pocos cortos pero de calidad. Por eso contamos con un comité de expertos que se encarga de elegir los mejores», indica el director de la cita, que recuerda que a estos tres se le sumará el equipo ganador de la edición mexicana del Desafío Buñuel (no hay que olvidar que el festival dio el salto a México hace tres años).

Con actores profesionales

Cada equipo volverá a contar con un actor o actriz profesional. Luisa Gavasa, Eva Llorach, Enrique del Pozo y Dani Guerro serán los protagonistas de los cuatro cortos que se rodarán en esta edición. Además, Gavasa y los cineastas Manuel Rodarte y Aitor Cobos impartirán tres talleres en una nueva iniciativa impulsada este año.

No serán las únicas actividades paralelas que la cita ha programado para esta edición. El jueves se desarrollará el rodaje de un corto con los niños de Desafío Kids, mientras que por la tarde se realizará la grabación del podcast Ni tan malas, dedicado a Buñuel. También el jueves se proyectarála película Belle de Jour y varios cortometrajes.

El viernes las actividades tendrán lugar en el Jardín de la Fundación Amantes de Teruel, en una tarde que comenzará con la presentación del libro Los Amigos de Buñuel y continuará con la proyección de Mariposas Negras, ganadora del Goya a largometraje de animación y cuya directora de fotografía y arte (María Pulido) fue la primera vencedora del Desafío Buñuel. La velada concluirá con el concierto de Ángel Petisme en homenaje a Buñuel.

La cita finalizará el sábado con la proyección de los cuatro cortos en el Teatro Marín y con la ceremonia de clausura y entrega de premios. Todas las actividades son gratuitas, salvo la entrada a la gala de clausura, que tiene un precio de 2 euros.