Verónica Echegui y sus vínculos familiares y profesionales con Aragón

La actriz madrileña Verónica Echegui falleció el pasado domingo 24 de agosto, causando un gran impacto en el mundo del cine y la cultura por su juventud, tan solo 42 años, e inesperada muerte a causa del cáncer. La intérprete saltó a la fama por su papel en ‘Yo soy la Juani’ (2006) de Bigas Luna y desde entonces ha interpretado varios papeles protagonistas, entre ellos el de Nancy en el film ‘Kamikaze’, película del director Álex Pina que se grabó en el Pirineo oscense, en Benasque y Llanos del Hospital.

Durante la grabación pudo compartir experiencia en la nieve con Álex García –por entonces su pareja-, con Carmen Machi, Héctor Alterio o Leticia Dolera. El entorno recreaba Moscú y la estepa siberiana, además de contar con figurantes oriundos.

Pero su profesión no era lo único que traía a Verónica Echegui hasta Aragón. Su hermano Luis lleva años afincado en Panticosa, donde trabaja en el ayuntamiento y ejerce de monitor de esquí en las estaciones del Valle de Tena. Cada año la actriz pasaba tiempo en el Alto Aragón y disfrutaba de su familia y el entorno natural pirenaico. En la localidad la noticia ha sido acogida con conmoción por la juventud de la actriz y el cariño que el municipio tiene hacia su hermano, cuñada y sobrina.

Verónica Echegui tampoco perdía la ocasión de reivindicar Aragón en espacios públicos. Así ocurrió en 2021 durante su participación en el programa televisivo ‘Pasapalabra’. Entonces las restricciones sanitarias por el covid conllevaron el cierre de las estaciones de esquí del Pirineo y Echegui mandó un saludo a su familia de Panticosa e hizo patente su solidaridad con los trabajadores de la zona que pasaban por un momento complicado.

Cartel del Ciclo 'La buena estrella' del coloquio de 2006 / UNIZAR

Otro momento que se le pudo ver por Zaragoza fue en 2017, cuando participó en el ciclo ‘La buena estrella’ con motivo del homenaje a Bigas Luna titulado ‘Tributo a Bigas Luna: la fiesta de la vida’. En aquella ocasión, compartió coloquio con Chema Mazo, Celia Orós, el periodista Javier Angulo y la cineasta Vicky Calavia para recordar la figura del director que estaba especialmente vinculado a Aragón en lo personal y desde la grabación de la icónica ‘Jamón, jamón’ (1992). Antes, en 2006, estuvo con el propio Bigas Luna en un coloquio del mismo ciclo y moderado por Luis Alegre, con ocasión de la presentación de ‘Yo soy la Juani’.