Gabriel Sopeña revisita un clásico de su repertorio acompañado de dos Premios Goya

Como un regalo hacia sus seguidores, aprovechando su reciente 63 cumpleaños, Gabriel Sopeña ha grabado junto a su banda habitual una nueva versión con efluvios de ese correoso country rock de los 70 de 'Cantores', la canción que formó parte de 'Barcos', el segundo disco de El Frente, la banda que Sopeña lideró a comienzos de los años noventa.

"Es un tema que interpreté con Mauricio Aznar allá por 1991. Ha viajado conmigo por el mundo en diversos repertorios, con la hermosa voz de Eva Lago a dúo; y también lo grabé para 'Desiertos'", ha recordado Sopeña.

El músico del barrio de Casablanca no ha estado solo en este envite. Parafraseando a los Beatles, ha contado con una pequeña ayuda de los amigos: los ganadores de dos premios Goya 2024 por 'La Estrella Azul', el actor Pepe Lorente y el director Javier Macipe, la rabiosa telecaster y la voz del viejo compinche Josu García, las voces también de otros sospechosos habituales como Alfonso Casasnovas, Jorge 'Reverendo' Gascón y Guillermo Mata que además se ha hecho cargo de la producción artística, así como la base rítmica de José Luis Seguer 'Fletes', el piano del maestro Óscar Carreras y el violín del simpar Jaime Lapeña. Todo ello asistido en la técnica por Kike Cruz y David Marco.

En la nueva versión de 'Cantores' se despliega la amplia paleta de registros que caracteriza al autor aragonés: vibrante, emocional y apasionado, en un momento de feliz madurez creativa con la que, tras su exitosa gira Cantar 40, fue elegido candidato al Mejor Directo de 2023 por Aragón Musical.

El que fuera líder de grupos pioneros como Ferrobós, El Frente o decisivo colaborador de Mauricio Aznar en sus Más Birras, así como colaborador de Loquillo desde 1991, ha dedicado la mayor parte de su vida al mundo de la composición y la producción musical, trabajando para artistas de la talla de Héroes del Silencio, Bunbury, Carmen París, Miguel Ríos, Labordeta, Luis Eduardo Aute, o Manolo García, entre otros.